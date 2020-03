PlayStation 5: Αύριο θα μάθουμε επιτέλους τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά

Εχθές μάθαμε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά επίσημα και αναλυτικά για το επερχόμενο Xbox Series X και αύριο θα είναι η μέρα που η Sony θα αποκαλύψει επίσημα τα πιο σημαντικά στοιχεία του δικού της gaming όπλου, του πολυαμενόμενου PlayStation 5!

Μακροβούτι λοιπόν στις τεχνολογίες που θα ενσωματώνει το νέο PlayStation 5 αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου όπως έγινε επίσημα γνωστό σήμερα με τον βασικό αρχιτέκτονα της κονσόλας, Mark Cerny ο οποίος θα αποκαλύψει όλες τις πτυχές του PS5.

Η νέα κονσόλα αναμένεται να έχει οκταπύρηνο επεξεργαστή βασισμένο στης σειρά AMD Ryzen 3ης γενιάς και custom GPU βασισμένη στο hardware της AMD Radeon Navi. Θα υποστηρίζει ανάλυση 8K, 3D audio, 4K στα 120Hz και θα περιλαμβάνει ένας πολύ γρήγορο “δίσκο” SSD an ultra-fast SSD inside the new console.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE

