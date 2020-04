PlayStation 5 DualSense: Παίκτες επανασχεδιάζουν το νέο χειριστήριο

Η Sony δημοσιεύει με αργό βασανιστικό ρυθμό λεπτομέρειες για την επερχόμενη κονσόλα της, το PlayStation 5, πρόσφατα όμως αποφάσισε να ξεκινήσει πιο δυναμικά τα teasing αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό του νέου χειριστηρίου, DualSense.

Το νέο χειριστήριο έχει φουτουριστικό σχεδιασμό, θυμίζει αρκετά Xbox Controller, και η Sony επέλεξε να το κάνει λευκό με μαύρο ή σκούρο γκρι. Εξαιτίας του σχεδιασμού και των χρωμάτων που έχει το DualSense, είναι ιδιαίτερα εύκολο για τους χρήστες του διαδικτύου να δημιουργήσουν τις δικές τους παραλλαγές.

Μία πολύ απλή γκρι έκδοση, που αυξάνει τις επιλογές για τους χρήστες.

Κάποιος σκέφτηκε να δώσει στον κόσμο τη δυνατότητα να δει πώς θα είναι το DualSense αν ποτέ κυκλοφορήσει πλήρως μαύρη έκδοση.

Ο χρήστης του Reddit u/badnewsco δημιούργησε όχι μία, αλλά τέσσερις παραλλαγές που καλύπτουν όλα τα γούστα.

Μένοντας στο Reddit, ένας άλλος χρήστης επιχειρεί να δείξει το DualSense σε εννιά διαφορετικά χρώματα.

Ένας χρήστης του Twitter παρουσιάστηκε λίγο πιο δημιουργικός και έβαλε στο DualSense καμουφλάζ και gradient απόχρωση.

