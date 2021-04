PlayStation 5: Ετοιμάζεται να ξαναστοκάρει τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά για πόσο;

Παρασκευή, 16/04/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Το Sony PS5 είναι και αυτό θύμα της έλλειψης ανταλλακτικών με συνέπεια δυσκολίες στην τροφοδοσία της αγοράς. Η κονσόλα επανέρχεται στην αγορά, αλλά όλοι προειδοποιούν ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν να κάνουν την παραγγελία τους.

Οι περισσότερες πηγές συμφωνούν ότι το Sony PS5 δεν θα μείνει διαθέσιμο για πολύ, καθώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και το διαθέσιμο stock μπορεί να μην διαρκέσει. Άλλωστε, εδώ μιλάμε για παγκόσμια μεγέθη και όχι για τα στοιχεία από την αγορά σε μία χώρα, οπότε μπορούν να υπάρξουν και πάλι καθυστερήσεις.

Η Sony έχει ανοίξει την PlayStation Direct Queue, μία λίστα προτεραιότητας για τις παραγγελίες που θα εξυπηρετηθούν πρώτες. Η λογική που θέλει να ακολουθήσει η Sony είναι εκείνη του First Come, First Served, δηλαδή όποιος προλάβει να κάνει την παραγγελία του πρώτος, θα είναι και εκείνος που θα καταφέρει να δει ένα Sony PS5 στην πόρτα του.

Σε τέτοιες περιπτώσεις υψηλής ζήτησης, χρειάζεται και τύχη!