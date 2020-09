PlayStation 5: Η Sony απολογείται για την έλλειψη stock

Με τις προ-παραγγελίες του PlayStation 5 να έχουν ήδη ξεκινήσει, αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαθεσιμότητα των επερχόμενων κονσόλων της Sony. Σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, καθώς δε θα κυκλοφορήσει καν προς το παρόν, κάτι που ευτυχώς δε θα συμβεί στη χώρα μας.

Η Sony αποφάσισε να τοποθετηθεί επίσημα πάνω στο θέμα, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του PlayStation στο Twitter. Η εταιρεία θέλησε να απολογηθεί στους καταναλωτές που περιμένουν να μπουν στη νέα γενιά, ενώ μας ενημέρωσε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα διατεθούν περισσότερα τεμάχια για προ-παραγγελία στην αγορά, με τους πωλητές να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020