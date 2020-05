PlayStation 5: Με νέο brand name οι αποκλειστικότητες της Sony (video)

Σε λίγους μήνες, δηλαδή προς τα τέλη της χρονιάς, η Sony θα κυκλοφορήσει τη νέα της κονσόλα, με την ονομασία PlayStation 5. Όπως ισχύει και στο PlayStation 4, έτσι και στη νέα κονσόλα η εταιρεία θα έχει πολλά αποκλειστικά video games.

Αυτά, όμως, θα κυκλοφορούν με νέο brand name, την PlayStation Studios. Η Sony έκανε την αποκάλυψη την Τρίτη (12/5) μέσω ενός σύντομου βίντεο opening, στο οποίο παρουσιάζει με ξεχωριστό τρόπο το λογότυπο. Σε αυτό βλέπουμε εικόνες από αποκλειστικότητες στο PS4, όπως τα The Last Of Us, Uncharted, ενώ θυμίζει το opening της Marvel στις ταινίες της.

Μάλιστα, το νέο brand name θα χρησιμοποιηθεί και για λόγους διαφήμισης και προώθησης, όταν κυκλοφορήσει το PS5, ενώ θα εμφανίζεται και στα box art και artwork, που σχετίζονται με τα αποκλειστικά video games της Sony.

«Πιστεύουμε ότι είναι ένας καλός τρόπος να ενημερώσουμε τους πελάτες ότι θα πρέπει να περιμένουν ποιοτικά παιχνίδια από εμάς. Αυτό το brand θα υπάρχει και σε γνωστά υπάρχοντα franchise, καθώς και σε καινούρια.

Αν τα δικά μας στούντιο διαχειριστούν την παραγωγή αυτών των παιχνιδιών και δουλέψουν με εξωτερικό προγραμματιστή, και πάλι θα βγουν υπό την PlayStation Studios. Αυτό δε σημαίνει ότι θα κρύψουμε τον προγραμματιστή, αλλά ότι θα είναι αποκλειστικότητες.

Σε πολλές περιπτώσεις δε μας ανήκει ο προγραμματιστής», δήλωσε ο ανώτατος αντιπρόεδρος και επικεφαλής παγκόσμιου μάρκετινγκ της Sony Interactive Entertainment, Έρικ Λεμπέλ, στο GamesIndustry.biz.

Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν έχει αποκαλυφθεί ποιο video game θα είναι αυτό που θα κάνει ντεμπούτο με το νέο brand name, όμως δεν πρόκειται να είναι κάποιο από τα Last Of Us Part 2 και Ghost of Tsushima, καθώς αμφότερα τα παιχνίδια θα κυκλοφορήσουν πρώτα για το PlayStation 4, με την PlayStation Studios, να κάνει ντεμπούτο, όπως προαναφέραμε, στο PS5.

