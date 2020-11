PlayStation 5: Προσέξτε μην παίζετε κατά λάθος τις PS4 εκδόσεις των παιχνιδιών σας

Φαίνεται πως τα cross-gen games ίσως δημιουργούν μία σύγχυση στο PlayStation 5, καθώς αρκετοί παίκτες μπορεί να παίζουν κατά λάθος τις PS4 εκδόσεις. Πρώτη η Activision, μέσω του λογαριασμού Activision Support στο Twitter, ανέδειξε το θέμα στο παιχνίδι Call of Duty Black Ops Cold War, λέγοντας στους παίκτες πως θα ελέγξουν αν όντως παίζουν τη σωστή έκδοση.

Όπως, το πρόβλημα φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στο νέο Call of Duty. Κάποιοι χρήστες στο Reddit αναφέρουν το ίδιο πρόβλημα με το Assassin’s Creed Valhalla αλλά και το Watch Dogs Legion. Το πρόβλημα δημιουργείτε μόνο αν αγοράσετε το παιχνίδι για PS4 και τελικά αποφασίσετε να το παίξετε στο PlayStation 5, με τις εκδόσεις να μπερδεύονται και τελικά να παίζετε last-gen παιχνίδι στη next-gen κονσόλα σας.

To make sure you’re playing the next-gen version of #BlackOpsColdWar on PS5:

1. Highlight the game tile on the Dashboard

2. Scroll down and highlight “Play”

3. Select the 3 dots and open the menu

4. Select “PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War”

5. Launch and enjoy!

— Activision Support (@ATVIAssist) November 14, 2020