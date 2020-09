PlayStation 5 Showcase: Όλα όσα είδαμε στο αποψινό event

Όπως περιμέναμε, σήμερα ήταν η μέρα που η Sony αφιέρωσε στο PlayStation 5. Πριν πάμε στους τίτλους, η εταιρεία ανακοίνωσε πως τα PlayStation 5 και PlayStation 5 Digital έρχονται στις 19 Νοεμβρίου, με τιμή 499 και 399 ευρώ αντίστοιχα. Όμως, η Sony δε μας άφησε έτσι, παρουσιάζοντας μία πληθώρα νέων παιχνιδιών. Πάμε να δούμε όλες τις ανακοινώσεις.

Final Fantasy XVI

Η Square Enix μας έδωσε το πρώτο cinematic trailer, μαζί με μερικά σημεία παιχνιδιού από τον επόμενο τίτλο της Final Fantasy XVI. Ο τίτλος είναι ανεπτυγμένος από το Creative Business Unit III, ένας από τα studio εντός της εταιρείας. Παραγωγής του νέου τίτλου είναι ο Naoki Yoshida, αν και το παιχνίδι φαίνεται σα να έχει μόλις έναν χαρακτήρα και πολύ δράση. Το Final Fantasy XVI (16) θα κυκλοφορήσει το 2021 αποκλειστικά για PlayStation 5 σε κονσόλες, αλλά και στο PC. Δε γνωρίζουμε αν είναι timed exclusive προς το παρόν.

Spider-Man: Miles Morales

Με έναν δικό της, αποκλειστικό και launch τίτλο συνέχισε η Sony το event, δείχνοντας περισσότερο gameplay από το Spider-Man: Miles Morales. Τα γεγονότα του παιχνιδιού διαδραματίζονται ένα χρόνο μετά το αρχικό παιχνίδι, ενώ θα κυκλοφορήσει και στο PlayStation 4. Μαζί, θα κυκλοφορήσει στο PlayStation 5 και η Ultimate Edition του παιχνιδιού, που θα περιλαμβάνει και το αρχικό Spider-Man σε remastered έκδοση.

Hogwarts Legacy

Επόμενο στην παρουσίαση ήταν το Hogwarts Legacy, το οποίο είναι ανεπτυγμένη από τo studio Avalanche Software και πρόκειται για έναν open-world τίτλο, εμπνευσμένο από το μαγικό σύμπαν του Harry Potter. Τα γεγονότα του παιχνιδιού διαδραματίζονται το 1800, πολλά χρόνια πριν δηλαδή από τις ταινίες. Το Hogwarts Legacy θα είναι single-player τίτλος, με τη Warner Bros. να το χαρακτηρίζει ως action role-playing.

God of War

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

Αν και δεν είδαμε κάποιο gameplay ή έστω cinematic trailer, η Sony ανακοίνωσε πως η συνέχεια του God of War θα κυκλοφορήσει το 2021, αποκλειστικά για το PlayStation 5. Το μικρό teaser που μας έδωσε η Sony αναφέρει πως “το Ragnarök έρχεται”.

Resident Evil: Village

Στα πλαίσια του event, είδαμε ένα νέο trailer από το επερχόμενο Resident Evil: Village. Όπως γνωρίζουμε, ο τίτλος θα συνεχίζει την ιστορία του Resident Evil 7, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει και την ιστορία του Ethan Winters. Αυτό πάντως που καταλαβαίνουμε και από αυτό το trailer είναι πως ο Chris Redfield κάτι κακό έχει κάνει.

Devil May Cry 5: Special Edition

Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του 2019 επιστρέφει, αυτή τη φορά ως launch τίτλος για το PlayStation 5. Ο πέμπτος τίτλος της σειράς Devil May Cry έρχεται ανανεωμένος, με όλο το επιπρόσθετο περιεχόμενο από τον τίτλο του PlayStation 4. Το Devil May Cry 5: Special Edition θα κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, μαζί με το PlayStation 5, όμως μόνο ψηφιακά.

Five Nights At Freddy’s: Security Breach

Ο τρόμος επιστρέφει, με τη σειρά Five Nights at Freddy’s να επιστρέφει στη νέα γενιά. Η Sony μας έδωσε ένα μικρό trailer για τον επερχόμενο τίτλο, με την ονομασία Five Nights At Freddy’s: Security Breach, χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει ή αν θα είναι αποκλειστικότητα.

Demon’s Souls Remake

Το αρχικό Demon’s Souls έρχεται επανασχεδιασμένο, έτοιμο να μας φέρει τα νεύρα και στη νέα γενιά. Η Sony μας έδωσε ένα trailer με gameplay από τον επερχόμενο τίτλο, ο οποίος δείχνει απλά μαγευτικός. Το remake έγινε από το ίδιο studio που έφερε το Shadow of The Colossus στο PlayStation 4. Το Demon’s Souls Remake θα κυκλοφορήσει στο PlayStation 5 ως launch τίτλος, αλλά και στο PC, ενώ αργότερα θα το δούμε και σε άλλες κονσόλες.

PlayStation Plus Collection

Για την ευκολότερη μετάβαση των παικτών από το PlayStation 4, η Sony θα κυκλοφορήσει 15 από τους κορυφαίους τίτλους του PlayStation 4 στο PlayStation 5, με το λανσάρισμα της κονσόλας. Οι συνδρομητές του PlayStation Plus θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλους τους τίτλους. Τα παιχνίδια του PlayStation Plus Collection είναι: God of War, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet and Clank, Infamous: Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit: Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X, Persona 5, Until Dawn, Resident Evil 7: Biohazard.

Oddworld: Soulstorm

Η σειρά Oddworld επιστρέφει, αυτή τη φορά στο PlayStation 5. To είναι ένας timed-exclusive τίτλος για το PlayStation 5, με το νέο βίντεο να μας δείχνει για ακόμη μία φορά τον Abe να προσπαθεί να μας σώσει. Δυστυχώς δε γνωρίζουμε προς το παρόν ημερομηνία κυκλοφορίας, ενώ αναμένουμε τον τίτλο και σε PlayStation 4 και PC.

Deathloop

Αν και πέρασε αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που τον είδαμε, ο τίτλος Deathloop έκανε την εμφάνιση του στο event. Ο τίτλος διαδραματίζεται γύρω από τον Colt, έναν δολοφόνο που φαίνεται να έχει κολλήσει σε ένα timeloop. Κάθε μέρα όμως, πρέπει να προλαβαίνει να σκοτώνει τους στόχους του. Ο τίτλος φαίνεται αρκετά τρελός και ενδιαφέρον να πούμε την αλήθεια. Το Deathloop θα κυκλοφορήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 ως timed-exclusive του PlayStation 5.