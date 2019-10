PlayStation 5: Τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά μέχρι σήμερα

Ένα χρόνο πριν από την κυκλοφορία του νέου PlayStation 5 και ήδη γνωρίζουμε αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η Sony Ιαπωνίας ανακοίνωσε κάποια συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά του PlayStation 5, βγάζοντας μικρές αλλά ενδιαφέρουσες ειδήσεις.

Σύμφωνα με τη Sony, η κονσόλα διαθέτει επεξεργαστή x86-64-AMD Ryzen Zen2 με οκτώ πυρήνες και 16 νήματα (threads), ενώ δέχεται δίσκους Blu-ray 100GB και έχει 4K Blu-ray player.

Ακολουθούν τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του PlayStation 5 που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα:

Console

Custom SSD for ultra-high speed access

AMD custom chip-CPU: x86-64-AMD Ryzen “Zen2”, 8 cores / 16 threads

GPU: AMD Radeon RDNA (Radeon DNA) -based graphics engine

3D audio processing unit

Up to 8K resolution output for games

Designed for compatibility with PlayStation4 titles

PlayStationVR compatible

Controller

Equipped with haptic technology

Adopting an adaptive trigger that makes L2 and R2 buttons feel resistance

Physical media

Ultra HD Blu-ray

Capacity as a game disc is 100GB