PlayStation 5: Τραγικά fail από τις παραδόσεις του Amazon

Το PlayStation 5 κυκλοφόρησε και επίσημα στην Ευρώπη και ενώ κάποιοι είχαμε περιπέτειες με τις προ-παραγγελίες στην Ελλάδα, τα fail του Amazon ήταν χειρότερα. Συγκεκριμένα, αρκετοί χρήστες στο Twitter άρχισαν να ανεβάζουν τις περιπέτειες που είχαν με τη νέα κονσόλα, η οποία τελικά σε πολλούς δεν ήρθε καν.

Η πρώτη αναφορά ήρθε από την ιστοσελίδα ResetEra, όπου ένας αγοραστής παρέλαβε τελικά τροφή για γάτες. Όμως, δεν ήταν ο μόνος, αφού άλλοι χρήστες του Twitter αντί για το PlayStation 5 πήραν συσκευή για μασάζ στα πόδια, καθαριστή αέρα και παιχνίδια Nerf. Αυτά είναι μόλις λίγα από τα fail του Amazon, αφού υπάρχουν αναφορές και στο Reddit για λάθος παραλαβές.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU

Ακόμα χειρότερη είναι η εμπειρία ενός αγοραστή που θα του ερχόταν το PlayStation 5, αλλά μάλλον ο courier αποφάσισε να μη το δώσει. Ο Christopher Green όταν είδε πως το πακέτο του έγραφε “αδυναμία παράδοσης” ενώ είδε το φορτηγό κάτω από το σπίτι του. Όταν πήγε και έπιασε τον courier λίγα μέτρα πιο κάτω είδε πως το πακέτο είχε ανοιχτεί και είχε “μουτζουρωθεί” το QR Code.

@AmazonUK @amazonhelp Delivery guy marked my delivery as failed saw him go into the back of the van outside my house and drive 20 foot down the road for next delivery. Went out and had him get the box out the back and found the following tampering. QR code mashed and box opened. pic.twitter.com/eeSl8rPMzl

— Christopher Green (@CDGreen22) November 20, 2020