Πρώην μηχανικός της Sony υποστηρίζει πως το Xbox Series S θα είναι ιδανικό για τη νέα γενιά

Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, όμως το Xbox Series S για πολλούς είναι ήδη γεγονός, καθώς η κονσόλα βρίσκεται εδώ και καιρό στην επικαιρότητα και γνωρίζουμε ήδη κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που απογοήτευσαν τους gamers ήταν η πολύ πιο αδύναμη GPU της κονσόλας, σε σχέση με το δυνατότερο Xbox Series X. Η απόδοση της GPU, σύμφωνα πάντα με τις μέχρι τώρα αναφορές, θα φτάνει στα 4TFlops, πολύ κατώτερα δηλαδή από τα 12TFlops του Series X. Όμως, ακόμα και έτσι, η κονσόλα θα έχει τον ίδιο επεξεργαστή και τον ίδιο SSD με το ακριβότερο μοντέλο, κάτι που ίσως ανεβάσει τις επιδόσεις.

Σε απάντηση στο Tweet του Tom Warren από την ιστοσελίδα The Verge, ο Matt Hargett, πρώην μηχανικός της Sony, εξηγεί πως το Xbox Series S είναι όντως έτοιμο για τη νέα γενιά. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, 20 υπολογιστικές μονάδες RDNA2 στα 5nm φαίνονται ιδανικές για μία φορητή συσκευή gaming που θα αναπαράγει στα 720p ή στα 1080p και θα είναι συμβατή με 900 παιχνίδια.

Tom is often fast and loose with technical facts, but I’m with him on checking people who think that having “only” 20 CUs will hold back next-gen games. Twenty 5nm RDNA2 CUs seems perfect for a modern portable gaming hardware profile at 720p/1080p that’s compatible with 900 games https://t.co/Lu4nIeQoE3

