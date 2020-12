PS Plus: Τα δωρεάν παιχνίδια του Ιανουαρίου για PS4 και PS5

H Sony ανακοίνωσε τα επερχόμενα δωρεάν παιχνίδια της συνδρομητικής υπηρεσίας PS Plus για το μήνα Ιανουάριο, με 3 παιχνίδια διαθέσιμα σε PS4 και PS5. Όλα τα παιχνίδια της παρακάτω λίστας θα είναι διαθέσιμα από 5 Ιανουαρίου έως και 1 Φεβρουαρίου.

Οι κάτοχοι του PlayStation 4 θα απολαύσουν δύο δυνατούς τίτλους. Ο πρώτος είναι το Shadow of the Tomb Raider, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 συνεχίζει την ιστορία του Rise of the Tomb Raider το 2015. Το επόμενο δωρεάν παιχνίδι για PS4 είναι το GreedFall, ένα action RPG που κυκλοφόρησε το 2019 και δέχτηκε γενικά καλές κριτικές, χωρίς όμως να ξεχωρίσει ιδιαίτερα.

Μαζί με τα παραπάνω παιχνίδια, τα οποία μπορούν να αποκτήσουν μέσω backwards compatibility, οι παίκτες του PS5 θα μπορούν να αποκτήσουν και το Maneater. Στο παιχνίδι ο στόχος σας είναι να εκδικηθείτε, ως καρχαρίας, τον κυνηγό καρχαριών που είναι υπεύθυνος για το θάνατο της μητέρας σας.

