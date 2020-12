PS5: Ευφάνταστη παρωδία του τραγουδιού Stan του Eminem για την έλλειψη stock [βίντεο]

Η εκπομπή SNL γνωρίζει πόσο άσχημα είναι τα πράγματα με το stock του PS5 και παρουσιάζει μία ξεκαρδιστική παρωδία του τραγουδιού Stan του Eminem. Το βίντεο μας δείχνει ένας νεαρό που ζητάει από τον Άγιο Βασίλη να του φέρει τη νέα κονσόλα της Sony, όμως δυστυχώς το γράμμα περνάει από πολλές περιπέτειες.

Ο Stu (μη τον μπερδεύετε με τον Stan) προσπαθεί να δείξει την αγάπη του στον Άγιο Βασίλη και ζητάει το PS5, ή αλλιώς το “μοναδικό πράγμα που τον κρατάει ζωντανό”. Κάτι παρόμοιο βέβαια έχουμε δει και στην αγγελία στο eBay λίγο πριν την κατάθλιψη. Ο πρωταγωνιστής του βίντεο δεν αντέχει την κατάσταση με την έλλειψη stock της νέας κονσόλας από τις μεγάλες αλυσίδες, Walmart και GameStop.

Ακόμα και όταν φτάνει βέβαια το τελευταίο γράμμα του Stu ο Άγιος Βασίλης αποφασίζει να το αποφύγει. Στο τέλος του βίντεο έρχεται η μεγάλη ανατροπή, καθώς βλέπουμε τον γνωστό rapper Eminem να βρίσκει κάτω από το δέντρο του ένα PS5 γιατί, σε αντίθεση με τον Stu, αυτός ήταν “καλό παιδί” φέτος.

Η Sony προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια δήλωση για το εν λόγω βίντεο, όμως σίγουρα δε θα είναι και τόσο χαρούμενη. Από την άλλη η Ubisoft αποφάσισε να χαρίσει έναν κωδικό για το Assassin’s Creed Valhalla σε έναν τυχερό στο Twitter, αν και το μήνυμα πήγαινε στον Stu. Όποιος το τσιμπήσει βέβαια θα πρέπει να προσέχει τα πρόσωπα των παιδιών εντός του παιχνιδιού.

Dear Stu,

We heard you were a fan

So we wrote you this letter

We know you've been wanting this

And just wanted you to feel better

So here's a code for PS5: 689H-4KN3-KNB6

We just want you to feel seen

Sincerely yours,

The Assassin's Creed team https://t.co/r09ZKCzwuN

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 7, 2020