Sega Game Gear Micro: Μικρές φορητές κονσόλες με τέσσερα παιχνίδια η κάθε μία

Έχουμε δει τις εταιρείες να κυκλοφορούν πολλές mini εκδόσεις των κονσολών τους, αλλά η νέα κονσόλα που δημιούργησε η Sega, για να γιορτάσει τα 60α γενέθλια της, είναι κάτι διαφορετικό. Το όνομα της είναι “Sega Game Gear Micro” και κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές εκδόσεις.

Μικρές φορητές κονσόλες για κάθε γούστο

Οι Sega Game Gear Micro έχουν διαστάσεις 80x43x20 χιλιοστά και διαθέτουν οθόνη 1.15 ιντσών με ανάλυση 240×180 pixels. Επιπλέον, οι κονσόλες έχουν κλασική θύρα ακουστικών, ενσωματωμένη μπαταρία που φορτίζει μέσω USB, ενώ λειτουργούν και με 2 μπαταρίες AAA, αν παραστεί ανάγκη.

Κάθε Game Gear Micro έχει διαφορετικό χρώμα. Ανάλογα με το χρώμα της, η κάθε φορητή κονσόλα έχει αποθηκευμένα στη μνήμη τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια. Η μαύρη περιέχει τα: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, και Royal Stone.

Στη μπλε θα βρούμε τα: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, και Baku Baku Animal. Ενώ η κίτρινη έχει στη μνήμη της τα: Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, και Nazopuyo Aruru no Ru. Από την άλλη, στην μνήμη της κόκκινης υπάρχουν τα: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, και Columns.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η τιμή της κάθε Sega Game Gear Micro 4.980 yen ή περίπου 41 ευρώ. Ωστόσο, η Sega διαθέτει και ένα πακέτο που περιέχει όλες τις εκδόσεις, μαζί με τον Big Window μεγεθυντικό φακό, και τιμολογείται στα 27.225 yen ή περίπου 224 ευρώ. Οι κονσόλες και το πακέτο θα κυκλοφορήσουν στις 6 Οκτωβρίου.

