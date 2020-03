Τα 50 κορυφαία video games με βάση τα έσοδα παγκοσμίως

Είναι πολλά τα λεφτά, είτε δει κάποιος τα έσοδα του καθενός video game ξεχωριστά, είτε δει το συνολικό ποσό, που φτάνουν αυτά. Ο λόγος για τα 50 κορυφαία video games, τα οποία παρουσιάζονται στην παρακάτω λίστα, με βάση τα έσοδα των εταιρειών κυκλοφορίας τους όλα αυτά τα χρόνια.

Τα συνολικά έσοδα, λοιπόν, των 50 παιχνιδιών ξεπερνούν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια και συγκεκριμένα φτάνουν τα 412,66 δις δολάρια, με πολύ γνωστά και αγαπημένα video games να βρίσκονται στο ΤΟP 10. Οι δύο πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας έχει καπαρωθεί από τη Nintendo, με τα Pokemon και Mario, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι χαοτική.

Το Pokemon βρίσκεται στην κορυφή με έσοδα 90 δις δολάρια, ενώ το Mario βρίσκεται στα 30,25 δις. Ακολουθεί το Call of Duty της Activision, το οποίο μπήκε «σφήνα» στα video games της Nintendo, που δεν μπόρεσε να έχει δική της την πρώτη τριάδα, αφού έμεινε τέταρτο το Wii (14,808 δις).

Σειρά παίρνουν δύο ακόμα γνωστά και αγαπημένα παιχνίδια, που είναι τα Pac-Man (14,107 δις) και Space Invaders (13,930 δις), με τα Dungeon Fighter Online (11,8 δις), Street Fighter Online (11,279 δις), Final Fantasy (10,656 δις), Warcraft (10,627 δις) να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Όσον αφορά τα δύο ποδοσφαιρικά, για τα οποία οι απόψεις διίστανται για το ποιο είναι το καλύτερο, το Fifa 1993 είναι στην 12η θέση με 10,189 δις δολάρια και το Pro Evolution Soccer 1995 είναι στην 24η με 5,648 δις δολάρια (σχεδόν τα μισά χρήματα).

Στο TOP 50 συμπεριλαμβάνονται και άλλα πασίγνωστα video games, όπως τα Final Fantasy, Grand Theft Auto, Lineage, Sonic the Hedgehog, Clash of Titans, Candy Crush, Need For Speed, Gran Turismo, Resident Evil, Tomb Raider, Metal Gear, ενώ τελευταίο βρίσκεται το Mortal Kombat με έσοδα 1,878 δις δολάρια.

Όσον αφορά τις εταιρείες, η Nintendo κατέχει και πάλι την κορυφή, έχοντας 5 video games στην εν λόγω λίστα, αλλά έχει και συγκάτοικο, αφού 5 έχει και η Electronic Arts. Η Square Enix είναι δεύτερη με 4 παιχνίδια, ενώ από 3 έχουν οι Capcom, Bandai Namco Entertainment και Activision.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το πιο παλιό video game του TOP 50 είναι το Space Invaders (1978) και τα πιο πρόσφατα είναι τα PlayerUnknown’s Battlegrounds, Fortnite (2017).

Το TOP 50 των video games βάσει εσόδων

Video Game Χρονολογία Εταιρεία Έσοδα (Σε δολάρια ΗΠΑ)

1) Pokemon 1996 Nintendo 90 δις

2) Mario 1981 Nintendo 30,25 δις

3) Call of Duty 2003 Activision 17 δις

4) Wii 2006 Nintendo 14,808 δις

5) Pac-Man 1980 Bandai Namco Entertainment 14,107 δις

6) Space Invaders 1978 Taito Square Enix 13,930 δις

7) Dungeon Fighter Online 2005 Neople Nexon 11,8 δις

8) Street Fighter 1987 Capcom 11,279 δις

9) Final Fantasy 1987 Square Enix 10,656 δις

10) Warcraft 1994 Blizzard Entertainment 10,627 δις

11) CrossFire 2007 Smilegate Tencent 10,6 δις

12) Fifa 1993 Electronic Arts 10,189 δις

13) Grand Theft Auto 1997 Rockstar Games 9,391 δις

14) Lineage 1998 NCsoft 9,319 δις

15) League of Legends 2009 Riot Games Tencent 8,398 δις

16) Monster Strike 2013 Mixi 7,236 δις

17) Puzzle & Dragons 2012 GungHo Online Entertainment 7,083 δις

18) Fantasy Westaward Journey 2001 NetEase 6,524 δις

19) Honor of Kings Arena of Valor 2015 Tencent Games 6,388 δις

20) Digimon 1997 Bandai Namco Entertainment 6,358 δις

21) Sonic the Hedhehog 1991 Sega 6,228 δις

22) Dragon Quest 1986 Square Enix 6,015 δις

23) Clash of Titans 2012 Supercell 6 δις

24) Pro Evolution Soccer Winning Eleven 1995 Konami 5,648 δις

25) Dragon Ball 1986 Bandai Namco Entertainment 5,585 δις

26) Halo 2001 Microsoft 5 δις

27) Candy Crush Saga 2012 King 4,964 δις

28) Star Wars 1982 The Walt Disney Company 4,944 δις

29) Assasin’s Creed 2007 Unisoft 4,091 δις

30) Madden NFL 1988 Electronic Arts 4 δις

31) Need For Speed 1994 Electronic Arts 4 δις

32) Gran Turismo 1997 Sony Interactice Entertainment 4 δις

33) Monster Hunter 2004 Capcom 3,704 δις

34) Resident Evil 1996 Capcom 3,614 δις

35) Skylanders 2011 Activision 3,5 δις

36) Fate 2004 Type-Moon Sony Music Entertainment Japan 3,486 δις

37) The Legend of Zelda 1986 Nintendo 3,436 δις

38) Tomb Raider 1996 Square Enix 3,122 δις

39) Super Smash Bros. 1999 Nintendo 3,054 δις

40) MapleStory 2003 Wizet Nexon 3,004 δις

41) Battlefield 2002 Electronic Arts 2,740 δις

42) Minecraft 2011 Mojang 2,735 δις

43) PlayerUknown’s Battlegrounds 2017 Bluehole Tencent 2,558 δις

44) Metal Gear 1987 Konami 2,513 δις

45) The Sims 2000 Electronic Arts 2,5 δις

46) Fortnite 2017 Epic Games Tencent 2,489 δις

47) Clash Royale 2016 Supercell 2 δις

48) Guitar Hero 2005 Activision 2 δις

49) Lego 1995 The Lego Group 2 δις

50) Mortal Kombat 1992 Warner Bros. Interactive Entertainment 1,878 δις