The Game Awards 2020: Μέσω stream το event, έρχεται στις 10 Δεκεμβρίου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί το event The Game Awards 2020, αυτή τη φορά βέβαια χωρίς κοινό αλλά εντελώς ψηφιακά, λόγω της τρέχουσας πανδημίας του COVID-19. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό The Game Awards στο Twitter.

Το event θα προβληθεί μέσω streaming σε 45 διαφορετικές πλατφόρμες streaming, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ανάλυση 4K. Επίσης, τα βραβεία θα παρουσιαστούν live από Λος Άντζελες, Λονδίνο και Τόκιο. Παρουσιαστής για άλλη μία φορά θα είναι ο αγαπημένος Geoff Keighley, ο οποίος έχει γίνει συνώνυμος με το εν λόγω event. Επίσης, περιμένουμε ανακοινώσεις νέων παιχνιδιών, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, αν και όχι σε βαθμό Ε3.

📣🎉 SAVE THE DATE 🎉📣 THE GAME AWARDS

Thursday, December 10 LIVE FROM

🔴 Los Angeles

🔴 London

🔴 Tokyo A Multiworld Of Wonder Awaits… #TheGameAwards pic.twitter.com/mORkXshPUd — The Game Awards (@thegameawards) September 23, 2020

Φέτος, θα ενσωματωθεί μία ακόμη κατηγορία, με την ονομασία “Innovation in Accessibly”, στην οποία θα βραβευτεί software ή hardware που βοηθάει ανθρώπους με προβλήματα να μπορούν να παίξουν. Το 2019 παιχνίδι της χρονιάς βραβεύτηκε το Sekiro: Shadows Die Twice, ενώ στην κατηγορία καλύτερου mobile παιχνιδιού νικητής αναδείχθηκε το Call of Duty: Mobile.