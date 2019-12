The Game Awards 2019: Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς

Τα The Game Awards 2019 είναι μία ετήσια τελετή που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον χώρο του gaming. Πέρα από τις ανακοινώσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες, όπως το Xbox Series X και το πρώτο παιχνίδι του PlayStation 5, το σημαντικότερο κομμάτι της εκδήλωσης είναι η απονομή των βραβείων.

Ποιοι είναι οι νικητές των The Game Awards 2019

Φέτος, ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος σε κάθε μία από τις κατηγορίες χωριστά, για διαφορετικούς λόγους. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν αρκετοί AAA τίτλοι και πολλά αξιόλογα indie παιχνίδια. Κάποια καλά παραδείγματα είναι το Devil May Cry 5 και το Outer Wilds.

Όπως είναι λογικό, δεν μπορούν όλοι να βγουν νικητές. Οι βασιλιάδες των The Game Awards 2019 είναι το Death Stranding και το Disco Elysium που κέρδισαν από τρία βραβεία το κάθε ένα. Έπειτα, ακολουθεί το Sekiro: Shadows Die Twice που αναδείχθηκε το παιχνίδι της χρονιάς, καθώς και το καλύτερο action/adventure παιχνίδι.

Αναλυτικά, οι νικητές των The Game Awards 2019 είναι οι παρακάτω:

Game of the Year Sekiro: Shadows Die Twice

Τα καλύτερα παιχνίδια ανά είδος και κατηγορία Independent Game Disco Elysium

Mobile Game Call of Duty Mobile

Action Game Devil May Cry 5

Action/Adventure Game Sekiro: Shadows Die Twice

Family Game Luigi’s Mansion 3

Fighting Game Super Smash Bros. Ultimate

Multiplayer Game Apex Legends

Role-playing Game Disco Elysium

Sports/Racing Game Crash Team Racing Nitro-Fueled

Strategy Game Fire Emblem: Three Houses

VR/AR Game Beat Saber

Ειδικά βραβεία Games for Impact GRIS

Ongoing Game Fortnite

Game Direction Death Stranding

Art Direction Control

Audio Design Call of Duty: Modern Warfare

Score & Music Death Stranding

Fresh Indie Game ZA/UM

Narrative Disco Elysium

Performance Mads Mikkelsen, για τον ρόλο του Cliff στο Death Stranding

Community Support Destiny 2

Content Creator of the Year Shroud – Michael Grzesiek

Τα βραβεία των eSports eSports Coach Danny “Zonic” Sorensen

eSports Event League of Legends World Championship 2019

eSports Game of the Year League of Legends

eSports Host Eefje “Sjokz” Depoortere

eSports Player Kyle “Bugha” Giersdorf

eSports Team G2 ESports LoL

