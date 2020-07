The PlayStation Revolution: Ντοκιμαντέρ βασισμένο στην ιστορία του PlayStation

Μπορεί οι περισσότεροι να περιμένουν με υπομονή την επόμενη γενιά κονσολών, με τα επερχόμενα Xbox Series X και PlayStation 5 να αναμένονται σε λίγους μήνες, όμως ένα νέο ντοκιμαντέρ μας ταξιδεύει στην αρχή της Sony και της δημιουργίας του PlayStation.

To “The PlayStation Revolution” είναι το δεύτερο ντοκιμαντέρ της σειράς “From Bedrooms to Billions”, μία παραγωγή του Kickstarter, όπου παρουσιάζονται ιστορίες μέσα από τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Το νέο ντοκιμαντέρ αφορά αποκλειστικά και μόνο το PlayStation, από τη σύλληψη της ιδέας και της δημιουργίας του, μέχρι το PlayStation 4, μιλώντας για τις επιτυχίες, για τις δυσκολίες αλλά και για το πως πήρε την απόφαση η Sony να μπει στη βιομηχανία.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με άτομα όπως τον πρόεδρο και CEO της Sony, Jim Ryan, τον αρχιτέκτονα της κονσόλας Mark Cerny, αλλά και το δημιουργό της σειράς Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Θα υπάρχουν στιγμιότυπα από παιχνίδια που λατρέψαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και μία special edition, η οποία θα περιλαμβάνει ένα δεύτερο DVD με πληροφορίες για τη δημιουργία των WipeOut και Gran Turismo, αλλά και στοιχεία για το PlayStation development kit Που είναι γνωστό ως Net Yaroze.

