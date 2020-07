To Metacritic θα επιτρέπει τα review των χρηστών 36 ώρες μετά την κυκλοφορία των παιχνιδιών

Ένα από τα trend της εποχής είναι και το λεγόμενο review bombing, το οποίο ισχύει ειδικά σε ιστοσελίδες όπως το Metacritic. Το review bombing είναι η αρνητική βαθμολόγηση ενός παιχνιδιού ή μίας ταινίας την ημέρα κυκλοφορίας τους, κάτι που είδαμε πολύ έντονα να γίνεται στο The Last of Us Part II.

Η ιστοσελίδα Metacritic φαίνεται πως θέλει να δώσει τέλος στα παραπάνω, καθώς ενσωμάτωσε ένα νέο σύστημα για τις κριτικές, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάσουν review 36 ώρες μετά την επίσημη κυκλοφορία του εκάστοτε παιχνιδιού. Σύμφωνα με το Metacritic, αυτή η κίνηση έγινε ώστε να διασφαλίσουν ότι οι παίκτες είχαν όντως χρόνο να παίξουν και να γράψουν κριτική, κάτι που πάλι βέβαια δε δίνε 100% τη λύση για τα fake reviews.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί χρήστες της ιστοσελίδας γράφουν κριτικές χωρίς καν να έχουν παίξει το παιχνίδι για το οποίο γράφουν, συνήθως ως κίνηση διαμαρτυρίας για κάποιο στοιχείο ή κάποιο σημείο της ιστορίας που δε τους αρέσει. Αυτή όμως η μορφή διαμαρτυρίας κάνει τελικό κακό στους μελλοντικούς αγοραστές, καθώς δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του παιχνιδιού για το οποίο θέλουν

