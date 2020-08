Το πρώτο επίσημο trailer του Call of Duty: Black Ops Cold War είναι εδώ

Μετά από το πρώτο teaser που είχαμε δει στο Call of Duty: Warzone, η Activision μας είχε προετοιμάσει για την επίσημη παρουσίαση του επερχόμενου τίτλου της σειράς Call of Duty: Black Ops, όπως και έγινε, μέσα από το πρώτο trailer του single-player campaign του παιχνιδιού.

Το πρώτο trailer του Call of Duty: Black Ops Cold War μας ταξιδεύει στο 1981, όπου ο Ψυχρός Πόλεμος βρίσκεται κοντά στην κορύφωση του. Στόχος των παικτών είναι η αναζήτηση του Σοβιετικού πράκτορα με το όνομα Perseus, ο οποίος θεωρείται άκρως επικίνδυνος και οι ενέργειες του προμηνύουν τον ερχομό “κάτι μεγάλου”. Εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή του Ρόναλντ Ρήγκαν, πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θα παίξει τον εαυτό του στο παιχνίδι.

Το trailer, όπως είπαμε, επικεντρώνεται στην ιστορία του single-player κομμάτι του παιχνιδιού, με πολλές σκηνές δράσης, ενώ στο τέλος έχουμε και μία μικρή ματιά στο επερχόμενο multi-player mode, το οποίο θα αποκαλυφθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει για PlayStation 4, PC και Xbox One στις 13 Νοεμβρίου, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και στα Xbox Series X και PlayStation 5.