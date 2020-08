Ανακοινώθηκε επίσημα το Call of Duty: Black Ops Cold War, στις 26 Αυγούστου η παρουσίαση

Από τον Μάιο μία ανάρτηση στο Twitter μας είχε προετοιμάσει για την ονομασία του επόμενου τίτλου Call of Duty. Στις αρχές του τρέχοντος μήνα είχαμε και το πρώτο teaser μέσω του Call of Duty: Warzone, με ένα μήνυμα που έγραφε “Know your history”, οπότε είχε επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τίτλο του παρελθόντος.

Η Activition ανέβασε στο επίσημο κανάλι του Call of Duty στο YouTube ένα teaser trailer του τίτλου. Στο trailer βλέπουμε πληροφορίες για την ιστορία του παιχνιδιού, ενώ έχουμε και επιβεβαίωση της ονομασίας Call of Duty: Black Ops Cold War. Το trailer βασίζεται στον Yuri Bezmenov, υποστηρικτή της KGB, ο οποίος δίνει μία προειδοποίηση για τον κόσμο και υπενθυμίζει πως αν δε γνωρίζεις την ιστορία σου, είσαι καταδικασμένος να την επαναλάβεις.

Δυστυχώς δεν είδαμε κάποιο gameplay από τον επερχόμενο τίτλο. Η Activition ετοιμάζει την πλήρη αποκάλυψη του τίτλου, μαζί με gameplay, στις 26 Αυγούστου, όπου και θα δώσει το νέο trailer μέσα από τον battle royal τίτλο της Call of Duty: Warzone. Αναμένουμε να δούμε τι μας ετοιμάζει η εταιρεία για τα επερχόμενα PlayStation 5 και Xbox Series X.