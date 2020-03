Με τη Bethesda να έχει ήδη κυκλοφορήσει το The Elder Scrolls: Blades στο Play Store και στο App Store, ήταν θέμα χρόνου μέχρι η πρώτη μεταφορά του τίτλου σε κονσόλα να πραγματοποιηθεί.

Σήμερα η Bethesda ανακοίνωσε επίσημα πως το The Elder Scrolls: Blades έρχεται στο Nintendo Switch μέσα στην Άνοιξη του τρέχοντος έτους, με την εταιρεία να μην δίνει δυστυχώς περισσότερα στοιχεία.

The Elder Scrolls: #Blades – coming to Nintendo Switch this Spring.https://t.co/1zAZru45hU pic.twitter.com/eBDXp6Be70

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 26, 2020