Xbox One S All-Digital Edition: 7 Μαΐου κυκλοφορεί η disk-less κονσόλα

Η ανανεωμένη έκδοση της κονσόλας Xbox One S της Microsoft, η οποία θα είναι disk-less, θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαΐου. Το Windows Central απέκτησε πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία θα είναι η ημέρα κυκλοφορία της συσκευής.

Παράλληλα, τα έγγραφα αυτά είχαν και το artwork που θα έχει το κουτί της κονσόλας. Λέγεται ότι το όνομα αυτής της έκδοσης θα είναι Xbox One S All-Digital Edition, και θα είναι ένα νέο μοντέλο, χωρίς την κλασική μονάδα δίσκου Blu-ray. Δεν είναι σαφές πόσο φθηνότερο θα είναι αυτό το μοντέλο, αλλά η κατάργηση του Blu-ray drive σίγουρα θα μειώσει την τιμή.

Η Microsoft δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι κατασκευάζει μία disk-less έκδοση του Xbox One S, αλλά εδώ και καιρό υπάρχουν φήμες πως η εταιρεία θα κυκλοφορήσει μία τέτοια κονσόλας. Επιπλέον, σύμφωνα με φήμες, το disk-less Xbox One S θα έχει 1TBB HDD, και στο κουτί θα περιλαμβάνει τα Forza Horizon 3, Sea of Thieves και Minecraft.

Παράλληλα, φημολογείται ότι όσοι αγοράσουν την κονσόλα κατευθείαν από τη Microsoft θα έχουν την επιλογή να διαλέξουν παιχνίδια τα οποία θέλουν να έρθουν προεγκατεστημένα με το disk-less Xbox One S, ώστε να μην χρειάζεται να μπουν στην χρονοβόρα διαδικασία να τα κατεβάσουν.

Αν οι φήμες αληθεύουν τότε η κίνηση της εταιρείας να κυκλοφορήσει ένα disk-less Xbox One S βγάζει νόημα, αφού η Microsoft κάνει ότι μπορεί για να προωθήσει το Xbox Game Pass, μία συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από 100 παιχνίδια του Xbox. Επίσης, η εταιρεία εργάζεται σε μια υπηρεσία xCloud streaming παιχνιδιών, με την οποία θα μπορούμε να κάνουμε stream παιχνίδια σε υπολογιστές, κονσόλες και κινητές συσκευές.

