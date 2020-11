Xbox Series X: Μηδενικό loading στο The Witcher 3

Αν θέλετε να συνεχίσετε την περιπέτεια του The Witcher 3 και στις next-gen κονσόλες, το Xbox Series X θα σας προσφέρει μηδενικό loading. Ο λογαριασμός @_XboxNews στο Tweeter ανέβασε ένα ενδιαφέρον βίντεο, στο οποίο μας δείχνει πόσο πιο γρήγορα φορτώνουν οι χάρτες την επερχόμενη κονσόλα της Microsoft.

Στο εν λόγω βίντεο βλέπουμε τον παίκτη να διαλέγει το σημείο στο οποίο θέλει να κάνει fast travel, με την κονσόλα να ανταποκρίνεται τόσο αστραπιαία στο αίτημα του παίκτη που το παιχνίδι για ένα δευτερόλεπτο κολλάει. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και χωρίς το next-gen update, το παιχνίδι θα προσφέρει τρομερές επιδόσεις στους κατόχους όχι μόνο του Xbox Series X, καθώς περιμένουμε αντίστοιχα αποτελέσματα και στο PlayStation 5.

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6

