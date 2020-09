Xbox Series X: Πόσο πιο γρήγορο είναι στη φόρτωση των παιχνιδιών;

Ήδη γνωρίζουμε πως τα Xbox Series X/S και PlayStation 5 έρχονται με νέους SSD, ενώ στην περίπτωση της Sony περιμένουμε ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Όμως, αυτό που δε γνωρίζουμε είναι το πόσο γρηγορότερο θα είναι το load των παιχνιδιών, σε συνδυασμό των νέων δίσκων και των νέων επεξεργαστών.

Η Microsoft ξεκίνησε να στέλνει κονσόλες Xbox Series X στα MME του εξωτερικού, με την ιστοσελίδα The Verge να μας δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση ως προς το πόσο πιο γρήγορο είναι το φόρτωμα των παιχνιδιών, σε σχέση με την δυνατότερη κονσόλα της τρέχουσας γενιάς, το Xbox One X. Όπως μπορείτε να δείτε και από τον παρακάτω πίνακα, σε κάποια παιχνίδια η διαφορά είναι αισθητή, ενώ σε άλλα είναι εντυπωσιακή.

Το γρηγορότερο σε load παιχνίδι που δοκίμασε η ιστοσελίδα είναι το The Outer Worlds, το οποίο χρειάζεται 27 δευτερόλεπτα στο Xbox One X και μόλις 6 δευτερόλεπτα στο Xbox Series X. Εντυπωσιακά παραμένουν και τα Sea of Thieves και Warfare, τα οποία χρειάστηκαν μόλις 20 και 25 δευτερόλεπτα αντίστοιχα στο Xbox Series X, ενώ στο Xbox One X το load time έφτασε τα 1:21 και 1:31 λεπτά αντίστοιχα.

Βέβαια, περιμένουμε να δούμε αντίστοιχους, αν όχι καλύτερους χρόνους φόρτωσης των παιχνιδιών και στο PlayStation 5, πάντως η διαφορά στο load είναι κάτι που σίγουρα επωφελή όσους θέλουν να μπουν γρήγορα στο παιχνίδι ή δεν έχουν πολύ χρόνο. Από την άλλη, όλα τα παιχνίδια είναι της τωρινής γενιάς, οπότε θέλουμε να δούμε και τα πραγματικά next-gen παιχνίδια πως θα εκμεταλλευτούν τις νέες κονσόλες.

