Διακόπτεται η συνεργασία της Huawei με την ARM μετά από το ban στην Αμερική

Καταστροφικά αποτελέσματα φαίνεται πως έχει το ban που δέχθηκε η Huawei από την Αμερικάνικη αγορά αφού ολοένα και περισσότερες εταιρείες αποφαζίσουν να διακόψουν τις σχέσεις τους με την εταιρεία.

Η Google ανακοίνωσε ότι τα smartphones της Huawei θα συνεχίζουν να υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες του Android, Google Play και Google Play Protect ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης κυβέρνησης.

Η ARM η οποία κατασκευάζει chip έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να σταματήσουν όλες τις ενεργές συμβάσεις, τα δικαιώματα στήριξης καθώς και όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις με την Huawei.

Η ARM από την πλευρά της δήλωσε επίσημα ότι συμμορφώνεται με όλους τους τελευταίους κανόνες που έχει θέση η κυβέρνηση της Αμερικής.

Update: Huawei has responded to the ARM ban. "We value our close relationships with our partners, but recognise the pressure some of them are under, as a result of politically motivated decisions." Full statement here: https://t.co/vhp55Dzi5V

— Tom Warren (@tomwarren) May 22, 2019