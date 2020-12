Η Ιαπωνική αποστολή Hayuabusa2 μας στέλνει το πρώτο δείγμα από το υπέδαφος αστεροειδούς στη Γη

Η ρομποτική διαστημοσυσκευή Hayabusa2 της Ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA επιβεβαιώνει με την επιτυχία της αποστολής της τον κυρίαρχο ρόλο της Ιαπωνίας στην εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος.

Η προγραμματισμένη προσγείωση της κάψουλας με τα δείγματα εδάφους του αστεροειδή Ryugu στη Γη νωρίς το πρωί της Κυριακής στέφθηκε με επιτυχία. Το Hayabusa2 αφού έστειλε με επιτυχία την κάψουλα για να τη συλλέξουν οι άνθρωποι της Ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA, συνεχίζει την πορεία του για τον επόμενο στόχο, δίνοντας μας έτσι τις ελπίδες για περισσότερες ανακαλύψεις από την πολλά υποσχόμενη Ιαπωνική αποστολή.

Στελέχη της Ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA είχαν εγκαταστήσει στην περιοχή Woomera νότια της Αυστραλίας μια κεραία προετοιμαζόμενοι έτσι για την επιστροφή του δείγματος από τη ρομποτική διαστημοσυσκευή Hayabusa2.

Ένα μίνι αρχηγείο για την αποστολή Hayabusa2 έστησε στη Woomera η Ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA με στόχο βέβαια την επιτυχημένη παραλαβή του δείγματος από τον αστεροειδή Ryugu. Ένα δείγμα που ήρθε σε μορφή κάψουλας και περιέχει δείγματα από το έδαφος και το υπέδαφος του αστεροειδή Ryugu.

If you weren’t in Coober Pedy to see it, we’re bringing it to you! ☄️

Watch as the #Hayabusa2 capsule fireball crosses the sky headed for the Woomera Prohibited Area. Thanks to @JAXA_en for capturing this incredible #space moment. @haya2e_jaxa pic.twitter.com/L1cSA9Ep5z

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) December 5, 2020