IFA 2019: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας στην Ευρώπη [Απολογισμός]

Φέτος, η έκθεση IFA 2019 πραγματοποιήθηκε 6 με 11 Σεπτεμβρίου και φέτος στο Βερολίνο. Όπως κάθε χρόνο το Techblog ήταν εκεί και φρόντισε να σας κρατήσει ενήμερους για όλα τα νέα και τις ανακοινώσεις της έκθεσης. Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά μιας για πρώτη φορά είχαμε και τον ρόλο του Official Media Partner της έκθεσης, το μοναδικό μέσο από την Ελλάδα!

Η IFA 2019 προσέφερε μία πρωτόγνωρη εμπειρία σε όλους τους επισκέπτες της μέσω καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, χρησιμοποιώντας φωνή, AI και τη δύναμη του 5G. Την έκθεση επισκέφτηκαν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι και δημοσιογράφοι από 160 και πλέον χώρες.

Στη φετινή IFA 2019 στο Βερολίνο είδαμε πάνω από 2.000 εκθέτες, 245.000 επισκέπτες και ένα ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό συμμετοχής με πάνω από το 50% των επισκεπτών να προέρχονται από το εξωτερικό. Τρεις ήταν οι τάσεις κλειδιά που επικράτησαν στην έκθεση ο χειρισμός μέσω φωνής, η τεχνητή νοημοσύνη και η συνδεσιμότητα.

Δύο από τα IFA Keynotes, αυτά του CEO της Huawei Richard Yu και του προέδρου της Qualcomm Cristiano Amon, αφορούσαν το πώς η 5G συνδεσιμότητα μπορεί να ωθήσει την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης στα όρια των δυνατοτήτων της πληροφορικής, τόσο σε επίπεδο συσκευών και οχημάτων όσο και στις βιομηχανικές εφαρμογές.

Από την άλλη, ο CEO της Roku, Anthony Wood, αφιέρωσε τον χρόνο του περιγράφοντας το όραμα του για το πώς το online streaming θα κυριαρχήσει στις υπηρεσίες τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του θα επεκταθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Την ίδια στιγμή, ο CEO της Arçelik αναφέρθηκε κυρίως στο ότι η βιομηχανία πρέπει να στοχεύσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των πλαστικών αποβλήτων.

Τεκμηριώνοντας την επιτυχία της IFA 2019, ο εκτελεστικός διευθυντής της IFA, Jens Heithecker, ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο καινοτομίας, και τόνισε ότι ο αριθμός των εκθετών έχει αυξηθεί, η ποιότητα και η ποσότητα των καινοτομιών είδαν άνοδο και ο αριθμός των πρεμιερών νέων προϊόντων ήταν μεγαλύτερος από ποτέ.

Επιπλέον, αυξήθηκε η παρουσία των δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο. Φέτος στο Βερολίνο ήρθαν εκπρόσωποι μέσων από 160 χώρες. Αυτό δείχνει ότι η IFA έχει γίνει σημαντική καταχώρηση στο ημερολόγιο των δημοσιογράφων τεχνολογίας και τρόπος ζωής. Φέτος η έκθεση IFA 2019 προσέλκυσε περίπου 2.800 διεθνείς δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο.

Μερικά ηχηρά παραδείγματα των μέσων που βρέθηκαν στην έκθεση IFA 2019 ήταν ο Al Jazeera από τα Αραβικά Εμιράτα, το NDTV από την Ινδία, ο BBC από το Ηνωμένο Βασίλειο, το CNBC από τις ΗΠΑ, αρκετοί ακόμη ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, όπως το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στον κόμβο καινοτομίας IFA NEXT, όπου είδαμε περισσότερες start-up και ηγέτες της τεχνολογίας από κάθε άλλη χρονιά, σε δύο διαφορετικές αίθουσες, καθώς και τα ερευνητικά ινστιτούτα της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και της Κορέας.

Φέτος, στην IFA NEXT είδαμε την Ιαπωνία ως την πρώτη χώρα Global Innovation Partner. Στο περίπτερο της Ιαπωνίας είδαμε τις νεότερες ιδέες και καινοτομίες σχετικά με το πώς οι μηχανές και ο άνθρωπος μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Για μία ακόμη φορά, η IFA απέδειξε ότι είναι η σημαντικότερη εμπορική έκθεση στον κόσμο όσον αφορά τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και τις οικιακές συσκευές. Ο πρόεδρος του Supervisory Board of IFA organizer gfu Consumer & Home Electronics, Hans-Joachim Kamp, δήλωσε τα εξής:

“As an important driving force for trade and industry and the world’s most important platform for consumer electronics and home appliances, IFA 2019 met the high expectations. With its large number of innovations, it has a positive influence on the mood in the international markets. With an unexpectedly stable high order volume in regard to the current market situation, the foundation was laid for a successful year-end business.”