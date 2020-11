Ποιος είναι ο Elon Musk, πως έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ και γιατί τον αποκαλούν Iron Man

Στη Νότια Αφρική στις 28 Ιουνίου 1971 γεννήθηκε ο Elon Musk, καρπός του έρωτα του Νοτιο Αφρικανού ηλεκτρολόγου μηχανικού Errol Musk και της Καναδού διαιτολόγου και μοντέλου Maye Musk. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί ένα χρόνο νωρίτερα και ο Elon ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά που απέκτησαν πριν αποφασίσουν να χωρίσουν αργότερα, το 1979.

Ο Elon Musk μεγάλωσε στην Πρετόρια της Νότιου Αφρικής και αφού χώρισαν οι γονείς του, έμεινε με τον πατέρα του.

Όπως έχει αρκετές φορές αναφέρει σε συνεντεύξεις του, πέρασε την παιδική του ηλικία χωμένος μέσα σε βιβλία και υπολογιστές. Ήταν ένα εσωστρεφές παιδί, αυτό που οι αγγλοσάξονες αποκαλούν nerd, μέχρι τουλάχιστον την εφηβεία του.

Ξεκίνησε τις σπουδές του παρακολουθώντας για μικρό χρονικό διάστημα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Πρετόρια, αλλά μόλις έγινε 17 ετών μετακόμισε στον Καναδά. Εκεί φοίτησε στο Queen’s University και δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πανσυλβάνια όπου και έλαβε δύο πτυχία, ένα στα Οικονομικά και ένα στη Φυσική.

Το 1995 έγινε δεκτός να ξεκινήσει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, μια πορεία που κράτησε μόλις δύο ημέρες αφού αποφάσισε να τα παρατήσει και να ξεκινήσει την επιχειρηματική του καριέρα.

Η πρώτη του επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν η ίδρυση της Global Link Information Network με συνιδρυτές τον αδερφό του Kimbal Musk και τον Greg Kouri. Το αντικείμενο της εταιρείας ήταν η παροχή υπηρεσίας στις τοπικές επιχειρήσεις για παρουσία στο internet κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο για το 1995. Λίγο αργότερα ξεκίνησαν να παρέχουν βοήθεια σε εφημερίδες για το σχεδιασμό online οδηγών πόλεων. Το όνομα της εταιρείας άλλαξε σε Zip2 και το 1999 η Compaq Computer αγόρασε την εταιρεία με αντίτιμο λίγο επάνω από τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Με τα χρήματα που πήρε ο Elon Musk από την εξαγορά ίδρυσε το 1999 την X.com μια online τράπεζα. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το Μάρτιο του 2000, η νέα εταιρεία του Elon Musk ενοποιήθηκε με την Confinity η οποία είχε μόλις λανσάρει το PayPal και η νέα εταιρεία ονομάστηκε PayPal. Το αποτέλεσμα ήταν μόλις δύο χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 2002, το eBay να προχωρήσει στην εξαγορά της νέας εταιρείας καταβάλλοντας αντίτιμο 1,5 δις δολαρίων σε μετρητά και μετοχές του eBay.

Με τα χρήματα που έλαβε από την πώληση του PayPal στο eBay ο Elon Musk αποφάσισε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Ρίσκαρε ολόκληρη την προσωπική του περιουσία ιδρύοντας την SpaceX, λίγο αργότερα, το 2004 έγινε συνιδρυτής στη Tesla Motors, και το 2006 συνιδρυτής της SolarCity.

Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει σε συνέντευξη του πως τα χρήματα που πήρε από το PayPal τα επένδυσε όλα, μέχρι τελευταίου σεντς, για τη δημιουργία της νέας του εταιρείας και για κάποιο περίεργο λόγο εκείνο το μήνα δεν είχε να πληρώσει ούτε το ενοίκιο του μιας και δεν υπολόγισε να κρατήσει κάτι για αυτό.

Αρκετά αργότερα, το 2016 ίδρυσε την Neuralink, μια εταιρεία νευροτεχνολογίας, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη εμφυτεύσιμων διεπαφών εγκεφάλου-μηχανής.

Λίγους μήνες αργότερα ίδρυσε την The Boring Company με στόχο την κατασκευή υπόγειων σηράγγων σε πόλεις. Μέσα από αυτές τις σήραγγες που ονομάζει Loops θα μεταφέρονται αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα και μέσα από τις Hyperloops θα μεταφέρονται vactrains.

Στόχος η μείωση της κίνησης στις μεγαλουπόλεις, ενώ ήδη υπάρχει δοκιμαστική σήραγγα μερικών εκατοντάδων μέτρων στο Λός Άντζελες όπου και πραγματοποιούνται οι δοκιμές.

Και οι τρείς εταιρείες στις οποίες αποφάσισε να επενδύσει ολόκληρη την προσωπική του περιουσία επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση διαφορετικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της.

Σημαντικότεροι από αυτούς είναι ο κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή, αλλά και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε σαν ανθρωπότητα όντας εξαρτώμενοι σήμερα από τη ζωή μας επάνω σε έναν και μόνο πλανήτη.

Με αυτές τις επιλογές του, όπως η Neuralink αλλά και μερικές ακόμα που έχει πραγματοποιήσει νωρίτερα όπως να μην ζητάει δικαιώματα για τεχνολογίες φόρτισης μπαταριών που ανέπτυξε για την Tesla, αλλά και το όραμα για την αποικία μας στον πλανήτη Άρη, έχει λάβει το παρατσούκλι Iron Man.

Είναι, σύμφωνα με όσους τον έχουν «βαπτίσει» έτσι, η έκδοση του κινηματογραφικού Iron Man στην πραγματική ζωή.

Σήμερα, στα τέλη του 2020, τόσο η Tesla όσο και η SpaceX θεωρούνται και είναι στην πράξη επιτυχημένες έχοντας καταφέρει η κάθε μια στον τομέα της να φέρουν από μια μικρή επανάσταση.

Η Tesla κατάφερε να γίνει η κυρίαρχος εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στον πλανήτη, ενώ με την επιτυχία της παρέσυρε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία να επενδύσει σοβαρά στην ηλεκτροκίνηση.

Πλέον φαίνεται πως βρισκόμαστε πιθανόν μια δεκαετία μακριά από την επικράτηση των ηλεκτρικών κινητήρων έναντι των αντίστοιχων εσωτερικής καύσης στα αυτοκίνητα, κινητήρες που έχουν την πρωτοκαθεδρία στην αγορά περισσότερο από 100 έτη πλέον. Ήδη τη στιγμή αυτή σε πολλές χώρες τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν σημαντικό ποσοστό της αγοράς, ενώ οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν παρουσιάσει εμπορικά ηλεκτρικά οχήματα και παράλληλα έχουν στα πλάνα τους την παρουσίαση αρκετών περισσότερων στα επόμενα 3 έως 5 έτη.

H SpaceX κάνει πραγματικότητα το όνειρο πολλών επιστημόνων για οικονομικότερες αποστολές στο διάσημα με επαναχρησιμοποιήμενους πυραύλους. Κατάφερε μετά από πολλά χρόνια να δώσει και πάλι τη δυνατότητα στη NASA να εκτοξεύει αποστολές, επανδρωμένες ή μη, στο διάστημα και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ενώ η κάψουλα Crew Dragon μετά και την επιτυχή αποστολή και επιστροφή από το διάστημα δύο αστροναυτών ανοίγει νέους ορίζοντες για περισσότερες αποστολές.

Παράλληλα είναι γνωστό ότι τρέχει πρόγραμμα με στόχο την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον πλανήτη Άρη. Αυτό θα είναι ένα επίτευγμα που εφόσον στεφθεί με επιτυχία θα ανοίξει νέους ορίζοντες για τις διαστημικές αποστολές στο μέλλον και θα μας δώσει τη δυνατότητα εποίκισης ενός άλλου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Η Tesla από τον Ιούλιο του 2020 είναι η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στον πλανήτη σε κεφαλαιοποίηση, έχοντας πραγματικά απογειωθεί μετοχικά. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 η κεφαλαιοποίηση της έφτασε τα 555,24 δις δολάρια με τη μετοχή να κλείνει στα 585,76 δολάρια, όταν στις 29 Νοεμβρίου του 2019, μόλις ένα χρόνο πριν, η μετοχή της είχε αξία 65,99 δολάρια.

Πραγματικά εντυπωσιακά νούμερα, παρόλα αυτά η Tesla για το 2019 έχει ανακοινώσει συνολικές πωλήσεις 24,6 δις δολάρια και ζημιές 862 εκατομμύρια δολάρια. Τα πήγε λίγο καλύτερα από το 2018 οπου είχε ζημιές 1 δις δολαρίων.

Η κατάσταση παλαιότερα ήταν ακόμα χειρότερη, ενώ υπήρχαν και δημοσιεύματα που ήθελαν τους μετόχους της εταιρείας να αμφισβητούν τις κινήσεις του Elon Musk ως CEO της εταιρείας.

Ειδικά την περίοδο από την κυκλοφορία το 2008 του Roadster, πρώτου εμπορικού οχήματος της Tesla, μέχρι και την κυκλοφορία του best seller της Model S το 2012, η εταιρεία χρειάστηκε χρηματοδότηση.

Η Αμερικάνικη κυβέρνηση χρηματοδότησε την Tesla υπό μορφή δανείου σε μια δύσκολη για την εταιρεία περίοδο.

Προβλήματα υπήρξαν και μετά την κυκλοφορία του 2015 του δημοφιλούς SUV της, του Model X αφού δεν υπήρχε διαθέσιμη η παραγωγική χωρητικότητα για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση.

Αρκετά από τα προβλήματα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια ήταν αποτέλεσμα της χαμηλής αρχικής αποδοτικότητας των Gigafactory, των εργοστασίων στα οποία κατασκευάζονται τα Tesla. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει μεγάλη ζήτηση στις ανεπτυγμένες αγορές για αυτοκίνητά της εταιρείας η οποία να μην μπορεί να καλυφθεί.

Είναι γνωστό πως ο Elon Musk είναι ιδιαίτερα ενεργός στο twitter και αυτό φαίνεται πως του κόστισε ακριβά τον Σεπτέμβριο του 2018. Μηνύθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μιας και είχε νωρίτερα αναρτήσει στο twitter πληροφορία πως έχει εξασφαλίσει για την εταιρεία του κεφάλαια με στόχο να γίνει ιδιωτική, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Το αποτέλεσμα ήταν οι ρυθμιστικές αρχές να ορίσουν πρόστιμο 20 εκατομμύρια δολάρια στον Elon Musk και άλλα τόσα στην εταιρεία του και παράλληλα συμφώνησαν να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Tesla για 3 έτη.

Παρά τα όποια προβλήματα ο Elon Musk και η ομάδα του στην Tesla κατάφεραν να βρούνε λύσεις και σήμερα υπάρχουν τρία Gigafactory, δύο στις ΗΠΑ (Νεβάδα και Νέα Υόρκη) και ένα στην Κίνα. Μέσα στο 2021 αναμένεται να λειτουργήσει το τέταρτο Gigafactory στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας, περίπου 35 χιλιόμετρα έξω από το Βερολίνο, αλλά και το πέμπτο Gigafactory στο Τέξας μέχρι τα τέλη του 2021.

Πλέον και παρά την περιορισμένη κερδοφορία, συγκριτικά πάντα με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, φαίνεται πως όλα πηγαίνουν καλύτερα.

Η εταιρεία μέσα στο 2020 έχει ανακοινώσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, τρία συνεχόμενα τρίμηνα κερδοφορίας. Επιπλέον διαβάζουμε ότι πρόσφατα ξεπλήρωσε δάνειο που είχε λάβει από την Αμερικανική κυβέρνηση 10 χρόνια νωρίτερα από τη λήξη του. Όλα αυτά φαίνονται τουλάχιστον αισιόδοξα για το μέλλον της εταιρείας.

Παράλληλα με δηλώσεις του ο Elon Musk το τελευταίο διάστημα μαθαίνουμε ότι η εταιρεία του θέλει να διαθέσει στην αγορά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με χαμηλότερη τιμή από το οικονομικότερο μοντέλο αυτή τη στιγμή στη γκάμα της, το Model 3. Στόχος να ανταγωνιστεί απ’ ευθείας κολοσσούς όπως ο όμιλος Volkswagen που πρόσφατα ανακοίνωσε το ID3, ένα οικονομικό ηλεκτρικό όχημα πόλης.

Το μεγάλο όνειρο του Elon Musk, όπως το έχει εκφράσει σε συνεντεύξεις του, είναι με τη SpaceX να καταφέρουμε ως ανθρωπότητα να πατήσουμε για πρώτη φορά το πόδι μας στον πλανήτη Άρη.

Για πρώτη φορά να καταφέρουμε να αφήσουμε τον πλανήτη σπίτι μας, τη Γη, ώστε να ξεκινήσουμε για ένα μέλλον που θα μας επιτρέψει να αποικίσουμε και άλλα σημεία του διαστήματος.

Με αυτό το όνειρο του ίδρυσε τη SpaceX και με αυτό φαίνεται ότι πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια έχοντας θέσει στόχους που επιτυγχάνει η εταιρεία του με τελικό στόχο τον πλανήτη Άρη.

Η SpaceX στην πορεία της έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά και η λίστα όπως θα δείτε παρακάτω δεν είναι μικρή.

– Ο Falcon 1 ήταν ο πρώτος πύραυλος ιδιωτικής εταιρείας που μπήκε σε τροχιά στις 28 Σεπτεμβρίου 2008.

– Η πρώτη ιδιωτική που κατάφερε να εκτοξεύσει με πύραυλο Falcon 9 να θέσει σε τροχιά και να επιστρέψει διαστημικό σκάφος – το Dragon – στις 9 Σεπτεμβρίου 2010.

– Το Dragon ήταν το πρώτο διαστημικό σκάφος ιδιωτικής εταιρείας που συνδέθηκε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 25 Μαΐου 2012.

– Ο Falcon 9 ήταν ο πρώτος πύραυλος πρώτου σταδίου με δυνατότητα να τεθεί σε τροχιά που προσγειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

– Επιπλέον στις 8 Απριλίου 2016 ο Falcon 9 έγινε ο πρώτος πύραυλος πρώτου σταδίου με δυνατότητα να μπει σε τροχιά που προσγειώθηκε σε πλατφόρμα επάνω σε νερό.

– Ο Falcon Heavy με πρώτη πτήση στις 6 Φεβρουαρίου 2018 έγινε ο ισχυρότερος πύραυλος εν λειτουργία το 2020.

– Το τελευταίο επίτευγμα είναι η αποστολή ανθρώπων σε τροχιά με το διαστημικό σκάφος Crew Dragon Demo-2 στις 30 Μάϊου 2020.

Η αδιαμφισβήτητή επιτυχία της SpaceX αποδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο όταν μετά την επιτυχή αποστολή της κάψουλας Crew Dragon η εταιρεία του έλαβε συγχαρητήρια τόσο από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ όσο όμως και από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Προφανώς και στην περίπτωση της SpaceX ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, υπήρξαν προβλήματα, αποτυχημένες εκτοξεύσεις και υπάρχουν ακόμα και σήμερα και αναμένεται να υπάρχουν και στο μέλλον εφόσον πρόκειται για σχεδιασμό και δοκιμή νέων τεχνολογιών με στόχο να μας πάνε ένα βήμα παραπέρα στο διάστημα.

H SpaceX εξελίσσει ένα νέο τύπο διαστημικού σκάφους και η τελευταία αποτυχία ήταν μόλις τον περασμένο Μάιο όταν το Starship SN4 κατά τη διάρκεια δοκιμής του κινητήρα του Raptor Rocket Engine ανατινάχθηκε.

Ο Elon Musk έχει ήδη δηλώσει πριν καιρό πως όταν το νέο διαστημικό σκάφος είναι έτοιμο πρώτα θα πραγματοποιηθούν εκατοντάδες εκτοξεύσεις με αποστολές οι οποίες θα είναι με φορτίο που δεν θα περιλαμβάνει ανθρώπους και αργότερα θα μεταφερθούν και άνθρωποι με το νέο διαστημικό σκάφος.

Είναι γνωστό ότι ο Elon Musk είναι ένα άνθρωπος με ιδιαιτερότητες, έχει μεγάλη αδυναμία στις ωραίες γυναίκες, αλλά φαίνεται πως πιστεύει και υποστηρίζει δημόσια, ακόμα και θεωρίες συνομωσίας.

Έχει ήδη παντρευτεί και χωρίσει τρεις φορές, τις δύο από αυτές με την ίδια γυναίκα, έχει γίνει πατέρας 7 φορές με το πρώτο του παιδί να το χάνει 10 εβδομάδες μετά τη γέννηση του.

Το τελευταίο παιδί του που γεννήθηκε από τη σημερινή σύντροφο του και τραγουδίστρια Κλέρ Μπουσέ, γνωστότερη ως Grimes, πήρε το, τουλάχιστον, ιδιαίτερο όνομα X Æ A-Xii. Όχι δεν είναι τυπογραφικό λάθος, δεν ξέρουμε πως προφέρεται και πως θα το φωνάζουν το παιδάκι όταν μεγαλώσει, οι γονείς του πάντως το λένε X Æ A-Xii.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020