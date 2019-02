Μετά από 30 χρόνια βρήκε τον Apple υπολογιστή του και δουλεύει

Ο John Pfaff θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, αφού όπως ανέφερε στο Twitter, έπειτα από καθάρισμα που έκανε στην σοφίτα των γονιών του, ανακάλυψε τον υπολογιστή που είχε όταν ήταν παιδί έναν Apple IIe και αφού τον καθάρισε τον έθεσε σε λειτουργία. Ο υπολογιστής δούλευε.

Έβαλε μια δισκέτα παιχνιδιού για να δει αν δουλεύει και ο υπολογιστής ρωτούσε αν θέλει να επαναφέρει το παιχνίδι που είχε κάνει save. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, ο υπολογιστής είναι τουλάχιστον 30 ετών.

Η Apple κυκλοφόρησε τον Apple IIe, το 1983 και ήταν ο δεύτερος της σειράς Apple II. Ήταν το πρώτο μοντέλο, στο οποίο γινόταν χρήση των κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, ενώ λειτουργούσαν όπως γνωρίζουμε σήμερα το Shift και το Caps Lock. Η συγκεκριμένη σειρά υπολογιστών, σταμάτησαν να κυκλοφορούν το 1993.

Στις δισκέτες που είχε ο Pfaff, υπήρχαν τα παιχνίδια: Adventureland, Millionware, Neuromancer και το Olympic Decathlon. Όταν έδειξε τον υπολογιστή και τον τρόπο που λειτουργούσε, στα παιδιά του, εκείνα είχαν την αντίδραση που περιμένει κάποιος από τα σημερινά παιδιά που έχουν τις συσκευές της εποχής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο 9χρονος γιος του, με ζωγραφισμένη την έκπληξη στο πρόσωπο του, τον ρώτησε αν όντως είναι υπολογιστής, ενώ γελούσαν με την εμφάνιση των δισκετών και ρωτούσαν τον πατέρα τους, για να τους εξηγήσει την χρήση τους.

Oh.

My.

God.

An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.

And it works.

Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.

And finds one!

It must be 30 years old.

I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36

— John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019