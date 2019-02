Αναβλήθηκαν όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι εξαιτίας ενός drone

Νωρίτερα σήμερα, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι απαγόρευσε όλες τις πτήσεις για περίπου μισή ώρα. Ο λόγος; Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας εντόπισε ένα drone να πετά πάνω από τον χώρο του αεροδρομίου.

Η ομάδα επικοινωνίας του αεροδρομίου φρόντισε να ενημερώνει τακτικά το κοινό μέσω Twitter, για την εξέλιξη της υπόθεσης. Κάποια στιγμή το μεσημέρι δήλωσαν τα παρακάτω:

“Επιβεβαιώνουμε ότι η κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι επανήλθε στους κανονικούς της ρυθμούς έπειτα από 30 λεπτά καθυστερήσεων, εξαιτίας ενός drone που πετούσε χωρίς άδεια.”

Dubai Airports confirms that operations at Dubai International are back to normal after less than 30 minutes of delay due to unauthorized drone activity.

