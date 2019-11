Apple Card: Θέτει διαφορετικά πιστωτικά όρια ανάλογα το φύλο του κατόχου

Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι η τράπεζα πίσω από την Apple Card ρυθμίζει διαφορετικά πιστωτικά όρια στους κατόχους τη κάρτας, ανάλογα με το φύλο τους, και συγκεκριμένα οι γυναίκες φαίνεται να έχουν χαμηλότερα όρια από τους άντρες.

Την Πέμπτη, ο David Heinemeier Hansson εξέφρασε μία ιδιαίτερα περίεργη απορία, μέσω Twitter. Ο χρήστης ανέφερε ότι η Apple Card του έχει 20 φορές υψηλότερο πιστωτικό όριο από την κάρτα της συζύγου του. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτός και η σύζυγός του υποβάλλουν κοινές φορολογικές δηλώσεις, και η συνολική πιστωτική βαθμολόγηση της συζύγου του είναι καλύτερη από τη δική του.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.

Τη συγκεκριμένη παράξενη τακτική επιβεβαίωσε και ο συνιδρυτής της Apple, Steve Wozniak, λέγοντας ότι το πιστωτικό όριο τις Apple Card του είναι 10 φορές υψηλότερο από αυτό που δόθηκε στη σύζυγό του, παρά το γεγονός ότι έχουν τα ίδια περιουσιακά στοιχεία.

The same thing happened to us. I got 10x the credit limit. We have no separate bank or credit card accounts or any separate assets. Hard to get to a human for a correction though. It's big tech in 2019.

— Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019