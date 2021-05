H Bugatti παρουσιάζει το δικό της smartwatch, με δικό της λειτουργικό

Παρασκευή, 28/05/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

To νέο smartwatch της Bugatti προσφέρει πλήθος λειτουργιών και εναλλασσόμενη στεφάνη για εναλλαγές στο design. Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του είναι ο διπλός αισθητήρας στο κάτω μέρος.

Στο εσωτερικό του, το smartwatch που έχει αναπτύξει για το λογαριασμό της Bugatti η VIITA, δεν χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα της Google, αλλά ένα λειτουργικό σύστημα που έχει δημιουργήσει η ίδια η VIITA και συνεργάζεται με την αντίστοιχη εφαρμογή σε όλα τα smartphones.

Στον τομέα των τεχνικών χαρακτηριστικών εδώ έχουμε μία οθόνη αφής με κρύσταλλο ζαφειριού για αντοχή και οθόνη LED, 390×390 pixels, η οποία υποστηρίζει 16.7 εκατομμύρια χρώματα. Το smartwatch είναι αδιάβροχο στα 100 μέτρα και είναι εφοδιασμένο με μία μπαταρία 445 mAh που του προσφέρει αυτονομία 14 ημερών.

Το υλικό κατασκευής του είναι από τιτάνιο, ενώ είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις την Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, την Bugatti Ceramique Edition One Le Noire και την την Bugatti Ceramique Edition One Divo. Η μόνη διαφορά έγκειται στο σχεδιασμό και τη στεφάνη που μπορεί να αλλάζει από το ένα ρολόι στο άλλο.

Η όλη ιδέα ξεκίνησε ως project στο Kickstarter σε τιμή 899 ευρώ, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μία αυστηρά περιορισμένη έκδοση που δεν θα ξεπεράσει τα 600 κομμάτια.