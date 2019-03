Huawei X Gentle Monster Eyewear: Στυλάτα έξυπνα γυαλιά με ψηφιακό βοηθό και πιστοποίηση IP67

Εχθές η Huawei παρουσίασε τα Huawei P30 και τα Freelace υβριδικά ακουστικά της. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την κορεάτικη εταιρεία μόδας, Gentle Monster, για να κυκλοφορήσει τα πρώτα της έξυπνα γυαλιά που ακούνε στο όνομα Huawei X Gentle Monster Eyewear.

Η Gentle Monster, είναι μία πολυτελής εταιρεία γυαλιών, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ασία. Καθώς παρουσίαζε τα smart glasses, ο CEO της Huawei “έβαλε τα γυαλιά” στα Snapchat Spectacles διερωτόμενος το εξής: “Πόσοι άνθρωποι θέλουν να τα φοράνε καθώς συναντούν τους φίλους ή συντρόφους τους;”.

