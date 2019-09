Η Sony αποκάλυψε νέα σειρά ασύρματων ακουστικών [IFA 2019]

Το compact Sony Xperia 5 δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό προϊόν που παρουσίασε η εταιρεία στην IFA 2019. Σημαντικό κομμάτι της παρουσίας της στην έκθεση είναι και τα νέα ασύρματα ακουστικά Sony WI-1000XM2, Sony WF-H800 και Sony WH-H910N που θα καλύψουν τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Sony WI-1000XM2

Τα Sony WI-1000XM2 είναι neckband headphones τα οποία διαθέτουν τον QN1 επεξεργαστή της εταιρείας με επεξεργασία 32-bit ηχητικού σήματος, υψηλής ποιότητας μετατροπή ψηφιακού σε αναλογικού σήματος και built-in headphone amplifier.

Ο QN1 έχει εξοπλίσει και τα εξαιρετικά noise-cancelling headphones τη εταιρείας WH-1000XM3, καθώς και τα true wireless earbunds WF-1000XM3. Η Sony αναφέρει ότι ο σχεδιασμός των ακουστικών, η τεχνολογία Dual Noise Sensor και το Atmospheric Pressure Optimizing διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ακύρωση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Παρόλο που τα Sony WI-1000XM2 φαίνονται μικρά, εξαιτίας του compact σχεδιασμού τους, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι προσφέρουν premium ήχο χάη στο HD Hybrid Driver System που η ίδια έχει δημιουργήσει. Κάθε ένα από τα ακουστικά διαθέτει έναν 9mm δυνατικό οδηγό και balanced armature οδηγό ώστε να παράγουν βαθύ μπάσο σε συνδυασμό με καθαρές ψηλές.

Τα Sony WI-1000XM2 προσφέρουν έως και 10 ώρες αναπαραγωγή μουσικής με μία φόρτιση και χάρη στην υποστήριξη ταχυφόρτισης αναπληρώνουν 80 λεπτά αυτονομίας με μόλις 10 λεπτά φόρτιση. Επιπλέον, τα neckband headphones έχουν built-in μικρόφωνο που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων και την εκτέλεση εντολών με τον Google Assistant ή την Amazon Alexa.

Η Sony θα διαθέσει τα ακουστικά των Ιανουάριο του 2020 και η τιμή τους θα διαμορφωθεί περίπου στα 340 ευρώ.

Sony WF-H800 h.ear in 3

Τα νέα truly wireless earbuds Sony WF-H800 h.ear in 3 κυκλοφορούν σε πέντε αποχρώσεις. Όπως και τα WH-1000XM2, τα Sony WF-H800 h.ear in 3 διαθέτουν την μηχανή βελτιστοποίηση του ψηφιακού ήχου DSEE HX και υποστηρίζουν τον Google Assistant και την Amazon Alexa.

Επιπλέον, τα Sony WF-H800 h.ear in 3 έχουν μικρό βάρος, Tri-hold σχεδιασμό για πιο ασφαλές κράτημα στα αυτιά και η αυτονομία τους αγγίζει της 16 ώρες. Ο οδηγός τους είναι 6mm Dome type, και έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2020 με τιμή στα 320 ευρώ.

Sony WH-H910N

Τα ασύρματα overband headphones Sony WH-H910N ακυρώνουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Dual Noise Sensor. Επίσης, προσφέρουν Quick Attention η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ακουν τους ανθρώπους γύρω τους απλώς κρατώντας το χέρι τους πάνω από το ακουστικό.

Μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά των ακουστικών είναι η εντυπωσιακή αυτονομία των 35 ωρών, η ταχυφόρτιση και η υποστήριξη των ψηφιακών βοηθών Google Assistant και Amazon Alexa. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, θα κυκλοφορήσουν τον Δεκέμβριο με τιμή στα 280 ευρώ.

