My Skin Track UV: Wearable NFC που μετράει την έκθεση στην ακτινοβολία UV

Η La Roche-Posay ανακοίνωσε το παγκόσμιο λανσάρισμα του My Skin Track UV – του πρώτου “wearable” ηλεκτρονικού αισθητήρα χωρίς μπαταρία που, σε συνδυασμό με τη συνοδευτική εφαρμογή, μετρά την ατομική έκθεση στην ακτινοβολία UV, τη ρύπανση, την υγρασία και τη γύρη.

Το My Skin Track UV, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά πέρυσι τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, είναι πλέον διαθέσιμο για τους καταναλωτές στο apple.com και σε επιλεγμένα καταστήματα Apple σε όλον τον κόσμο με τιμή 59,95 δολάρια Αμερικής (στην χώρα μας δεν είναι διαθέσιμο).

Το My Skin Track UV της La Roche-Posay μετρά τόσο τις ακτίνες UVA όσο και τις UVB, ενώ ενημερώνεται αυτόματα και μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα έως και τριών μηνών. Λειτουργεί χωρίς μπαταρίες, καθώς ενεργοποιείται από τον ήλιο και τροφοδοτείται από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη χρησιμοποιώντας τεχνολογία NFC. Το My Skin Track UV μεταφέρει τα αποθηκευμένα δεδομένα στη συνοδευτική εφαρμογή μέσω μιας απλής λειτουργίας αφής: ο χρήστης απλώς πατά το My Skin Track UV κρατώντας το κοντά στη συσκευή του, ώστε να ενημερωθεί η εφαρμογή.

Πέραν των εκτενών δεδομένων σχετικά με την ακτινοβολία UV, η εφαρμογή — η οποία ενσωματώνεται άψογα στο Apple HealthKit — παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα υγρασίας, γύρης και ρύπανσης. Έχοντας σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον οραματιστή σχεδιαστή Yves Behar, ο διακριτικός αυτός φορέσιμος αισθητήρας έχει διαστάσεις 12 χιλιοστά πλάτος και 6 χιλιοστά ύψος, είναι αδιάβροχος, και διαθέτει ένα ανθεκτικό συρμάτινο κλιπ για να στερεώνεται εύκολα στα ρούχα ή σε κάποιο αξεσουάρ.

Η La Roche-Posay και το Εκκολαπτήριο Τεχνολογίας της L’Oréal διενήργησαν μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, σε 76 γυναίκες και άνδρες με διαφορετικό τύπο δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου δέρματος και διαφόρων δερματικών παθήσεων όπως η αλλεργία, το έκζεμα και η ακμή. Μετά από οκτώ ημέρες καθημερινής χρήσης του αισθητήρα, το 78% των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή διευκολύνουν τη διαχείριση του δέρματός τους, ενώ το 67% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι άλλαξαν συμπεριφορά αφού διάβασαν τις πληροφορίες της εφαρμογής.