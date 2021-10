Ο iMac των 27 ιντσών με οθόνη mini-LED έρχεται στις αρχές του 2022

Τετάρτη, 20/10/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι η Apple έχει εγκαταλείψει την ιδέα της παρουσίασης ενός iMac με μεγαλύτερη οθόνη. Το μοντέλο με την οθόνη των 27 ιντσών θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο μεγάλος iMac, με την οθόνη mini-LED των 27 ιντσών έχει ξεκινήσει να αποτελεί από σήμερα αντικείμενο της σχετικής φημολογίας, η οποία τον τοποθετεί εμπορική στις αγορές από τις αρχές του 2022 και έπειτα. Επομένως, δεν απέχουμε πολύ χρονικά και από την επίσημη παρουσίασή του. Η οθόνη του, μάλιστα, λέγεται ότι θα είναι εξοπλισμένη και με τεχνολογία ProMotion.

Σε γενικές γραμμές, αυτό που σημειώνουν οι φήμες είναι ότι το νέο μοντέλο του iMac θα έχει όλες τις τεχνολογίες που έχουμε δει στην Apple Pro Display XDR, κάτι που έχει, φυσικά, να κάνει και με το γεγονός ότι εδώ μιλούμε για ένα All In One με τεχνολογία mini-LED.

Κάτι που θα χαρακτηρίζει το νέο μοντέλο θα είναι η αλλαγή στους επεξεργαστές, αφού το 27ιντσο iMac δεν θα έχει καρδιά της Intel, αλλά κάποιο από τα chips της Apple, πιθανότατα τα Μ1 Pro και το M1 Max, όπως συμβαίνει και στους νέους MacBook Pro.