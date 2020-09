OnePlus Buds: To τελωνείο των ΗΠΑ τα κατάσχεσε ως “πλαστά AirPods”

Είναι γνωστό πως αρκετές εταιρείες έχουν δανειστεί το σχεδιασμό των AirPods της Apple για τη δημιουργία των δικών τους TWS. Όμως, στην Αμερική συνέβη ένα αρκετά περίεργο περιστατικό, όπου το τελωνείο έκανε κατάσχεση μίας εισαγωγής των νέων ακουστικών της OnePlus, αφού πίστεψε ότι πρόκειται για πλαστά AirPods.

Συγκεκριμένα, στις 31 Αυγούστου το τελωνείο των Ηνωμένων Πολιτειών σταμάτησε ένα πακέτο από το Χονγκ Κονγκ με προορισμό τη Νεβάδα στο αεροδρόμιο F.Kennedy. Εκεί βρήκαν 2.000 τεμάχια των OnePlus Buds, τα οποία μάλιστα ήταν σφραγισμένα στα κουτιά τους και με το λογότυπο της εταιρείας. Όμως, οι αστυνομικοί της CBP (Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείου και Προστασίας Συνόρων) πίστεψαν ότι είναι AirPods, με την αξία τους, βάση της προτεινόμενης λιανικής τιμής, να φτάνει τα 398 χιλιάδες δολάρια.

Οι δηλώσεις της CBP:

THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020