Που πήγαν τα οικονομικά laptop στην Ελλάδα;

Με μία έρευνα αγοράς στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων θα δει κανείς ότι δεν υπάρχουν οικονομικά laptop στην Ελλάδα, δηλαδή κάτω από 500 ευρώ. Για την ακρίβεια, το πιο φθηνό “laptop” που μπορεί να βρει κανείς αυτή τη στιγμή είναι το Microsoft Surface Go 2, το οποίο πιο πολύ σε tablet πηγαίνει παρά σε laptop. Άρα, τι γίνεται με την κατάσταση στην Ελλάδα;

Black Friday

Μία απάντηση που μπορεί να δώσει κάποιος που θα δει τα παραπάνω είναι η Black Friday 2020. Έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν να βλέπουμε λίγες ημέρες πριν τις τιμές να ανεβαίνουν και ξαφνικά να πέφτουν οι εκπτώσεις. Όμως, αν κοιτάξει κανείς τα φθηνότερα μοντέλα, δηλαδή από 549 ευρώ έως 599 ευρώ, θα δει ότι ακόμα και στο skroutz οι τιμές τους έχουν ελάχιστη απόκλιση.

Δε λέμε ότι δε μπορεί να υπάρχει αύξηση, καθώς δε μπορέσαμε να ελέγξουμε όλα τα τεμάχια σε όλες τις αλυσίδες, αλλά δε βλέπουμε κάτι που να ενισχύει αυτό το σενάριο. Οπότε, ίσως ο λόγος της Black Friday είναι και ο λιγότερο πιθανός σε αυτή τη χρονική στιγμή της αγοράς, όσο ύποπτο timing και να μας φαίνεται.

Χαμηλή διαθεσιμότητα

Ένα άλλο σενάριο, αρκετά πιο λογικό, είναι αυτό της χαμηλής διαθεσιμότητας. Ήδη μας έχουν έρθει αναφορές ότι καταστήματα ενημερώνουν για καθυστέρηση της παράδοσης τεμαχίων που ήταν μέχρι πρότινος διαθέσιμα. Επίσης, θα δει κανείς πως πολλά laptop είναι “διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας”, κάτι που σημαίνει ότι οι αλυσίδες έχουν ενημερωθεί ότι θα υπάρξει stock, όμως δε το έχουν διαθέσιμο στις αποθήκες τους.

Αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο, καθώς ακόμα και από την πρώτη καραντίνα που είχαμε λόγω COVID-19 και τηλεργασίας αρκετοί βιάστηκαν να προμηθευτούν κάποιο οικονομικό laptop. Επίσης, είδαμε μία ακραία ζήτηση σε webcam, με τις περισσότερες να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από όλα τα καταστήματα.

Δεν είναι καλή στιγμή για αγορά

Όποιο ενδεχόμενο και αν υπάρχει, ένα είναι σίγουρο: δεν είναι καθόλου καλή στιγμή για όσους αναζητούν οικονομικό laptop. Όποιος θυμάται πριν λίγο καιρό μπορούσε κάποιος να βρει αρκετές προτάσεις από 200 έως και 400 ευρώ, όμως αυτή τι στιγμή το φθηνότερο Surface Go 2 στα 499 ευρώ δε μπορεί να θεωρηθεί value for money, αν και θα κάνει τη δουλειά του για κάποιον που ξέρει ακριβώς τι αγοράζει.

Όμως, θα θέλαμε να μάθουμε τι δική σας γνώμη για την κατάσταση στην αγορά. Έχετε πάρει laptop το τελευταίο διάστημα; Σας φαίνονται ανεβασμένες οι τιμές ή απλά δεν υπάρχουν οικονομικά μοντέλα στην αγορά;