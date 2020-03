Samsung: Ετοιμάζει Nonacell αισθητήρα 150MP για το τέλος του 2020

Στις μέρες μας, αν εξαιρέσουμε τα foldable και gaming smartphones, οι καινοτομίες και οι ουσιαστικές διαφορές στα έξυπνα τηλέφωνα είναι λιγοστές. Οι κατασκευάστριες κυκλοφορούν bezel-less smartphones με όσο το δυνατόν περισσότερες πίσω κάμερες. Μία από τις εταιρείες που ασχολούνται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη νέων αισθητήρων είναι η Samsung.

Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει αναφορές στο πόσο περιττά είναι τα πολλά MP, η νοτιοκορεάτικη κατασκευάστρια συνεχίζει την ανάπτυξη αισθητήρων με ακόμα μεγαλύτερο πλήθος.

Παλαιότερα είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι η Samsung ετοιμάζει έναν νέο αισθητήρα 108MP. Οι αναφορές αυτές επιβεβαιώθηκαν με την κυκλοφορία του Galaxy S20 Ultra, το οποίο είναι το πρώτο smartphone που τον διαθέτει.

Νεότερες φήμες και αναφορές θέλουν την εταιρεία να ετοιμάζει έναν νέο αισθητήρα 150MP. Σύμφωνα με τον Sleepy Kuma στο Twitter, ο 150MP Nonacell αισθητήρας θα έχει μέγεθος σχεδόν 1″ και θα κυκλοφορήσει το τέταρτο τρίμηνο το 2020. Οι φωτογραφίες που θα παράγει θα είναι στα 16MP, χάρη στη χρήση pixel binning 9:1.

Rumor)

– Samsung, 150MP, Almost 1", Nonacell

– Limited to flagship pro models

– Xiaomi adopted in the Q4 of this year / Oppo, Vivo combined with SD875 in the 1Q of next year

(The rear design is almost similar)

source : https://t.co/CCQTPTHwcm

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) March 16, 2020