Samsung: Ετοιμάζεται για την παραγωγή chips στα 3 nm

Δευτέρα, 12/07/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Με μια μικρή καθυστέρηση θα ξεκινήσει η παραγωγή των πρώτων chips της Samsung με την αρχιτεκτονική των 3 nm. Την επόμενη χρονιά, η Samsung Foundry, η θυγατρική της Samsung που ασχολείται με την παραγωγή επεξεργαστών θα ανοίξει την γραμμή παραγωγής των 3 nm.

Τα νέα chips αναφέρονται ως 3 nm Gate All Around Early από την Samsung, ή αλλιώς 3GAE, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες της εταιρείας από το 2022 και έπειτα. Η εξέλιξη του επεξεργαστή 3GAE, η εκδοχή 3GAP (3 nm Gate All Around Plus), εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την παραγωγή της εντός του 2023.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της Samsung έγινε γνωστό στην Κίνα, στο πλαίσιο του Foundry Forum 2021. Μέσα στο 2021 και το 2022, η Samsung έχει προγραμματισμένη την παρουσίαση επεξεργαστών με την αρχιτεκτονική τρανζίστορ FinFET, την παλαιότερου τύπου, με τις κωδικές ονομασίες 5LPP και 4 LPP.

Τα νεότερου τύπου chips της Samsung, εκείνα, δηλαδή, που θα ανήκουν στην πλατφόρμα 3GAE και 3GAP, υπόσχονται μειωμένη κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 50% και αύξηση απόδοσης της τάξης του 35%, σε σχέση με την πλατφόρμα 7LPP.