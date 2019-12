Samsung NEON: Ανθρωπίνου επιπέδου AI τεχνολογία θα κάνει ντεμπούτο στη CES 2020

Τα Samsung Technology & Advanced Research Labs έκαναν tease ένα μυστηριώδες προϊόν το οποίο ονομάζεται NEON. Φαίνεται ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει το νέο της προϊόν στη CES 2020, και εδώ είναι όσα γνωρίζουμε για αυτό μέχρι σήμερα.

Δημιούργησαν όντως ανθρωπίνου επιπέδου AI;

Το Samsung NEON έχει τη δική του ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται στο URL NEON.life. Επιπλέον, το προϊόν διαθέτει δικές του σελίδες στα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, το Instagram και το Twitter.

Όλα τα teasers συμφωνούν σε δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά την ημερομηνία παρουσίασης και είναι η φράση “COMING JAN 2020“. Όσον αφορά το δεύτερο είναι ένα ερώτημα που θέτει παντού η Samsung, “Have you ever met an ARTIFICIAL?”. Η ημερομηνία συμφωνεί με την περίοδο διεξαγωγής της CES 2020, ενώ το ερώτημα αφήσει να εννοηθεί ότι πρόκειται για κάποια εξελιγμένη AI τεχνολογία.

Σύμφωνα με ένα tweet του Bo Moon, επικεφαλής των Samsung Technology & Advanced Research Labs, απαιτήθηκε να δουλεύουν μέρα νύχτα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, για την ανάπτυξη του Samsung NEON, και καθώς προχωρούσαν ένιωθαν ότι δημιουργούσαν μία νέα ζωή. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το προϊόν θα παρουσιαστεί στην CES 2020, και είπε ότι κανείς δεν πρέπει να χάσει την αποκάλυψη του.

Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Samsung Technology & Advanced Research Labs, Pranav Mistry, ανέφερε ότι εδώ και χρόνια εργάζεται πάνω σε κάτι συναρπαστικό. Στο ίδιο μήνυμα, παρότρυνε τους χρήστες να ακολουθήσουν τον λογαριασμό @neondotlife στο Twitter, αν θέλουν να μαθαίνουν περισσότερα. Επιπλέον, ζήτησε να κοινοποιήσουν τον ιστότοπο του Samsung NEON.

Κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια τι είναι αυτό το προϊόν. Ωστόσο, η εταιρεία παρουσιάζει το Samsung NEON ως ένα ανθρωπίνου επιπέδου ΑΙ. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα το NEON να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 5G και να απαιτείται η σύνδεση του σε δίκτυα νέας γενιάς.

Ο κύριος σκοπός ενός AI είναι να βοηθά τον άνθρωπο στην εκτέλεση εργασιών, να τον ενημερώνει για όσα θέλει να γνωρίζει, και γενικά να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Αν το Samsung NEON είναι τόσο εξελιγμένο όσο το παρουσιάζει η εταιρεία και οι εκπρόσωποί της, τότε οι Google Assistant, Apple Siri και Amazon Alexa θα αποκτήσουν έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο.

