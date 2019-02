Η Samsung παρουσίασε κατά λάθος την νέα σειρά wearables

Η τελευταία αναβάθμιση που έγινε στην εφαρμογή Galaxy Wearable της Samsung, έκρυβε μια έκπληξη. Όπως φαίνεται, μαζί με την αναβάθμιση, κυκλοφόρησαν κατά λάθος φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάζουν την νέα σειρά wearables.

Τα νέα προϊόντα που εμφανίστηκαν στην εφαρμογή Galaxy Wearable για Android, είναι ασύρματα ακουστικά, smartwatch και μια μπάντα fitness. Την ενημέρωση εντόπισε ο χρήστης του Twitter SamCentralTech.

New Samsung wearables. Samsung fucked up and uploaded the updated Galaxy Wearables APK. pic.twitter.com/RfUjRXk2Xu

— SamCentral (@SamCentralTech) February 15, 2019