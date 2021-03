St. Patrick’s Day Drone Show: Εκπληκτική, κινούμενη, ορχήστρα του φωτός [video]

Κυριακή, 21/03/2021 · Σεραφείμ Παππάς

Αυτή η χρονιά είναι διαφορετική για όλους μας, το ίδιο και ο εορτασμός του St. Patrick ανά τον κόσμο.

Έτσι, στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, στο Δουβλίνο για να τιμήσουν αυτή τη μέρα γέμισαν τον νυχτερινό ουρανό με ειδικά drones όπου σχημάτισαν ένα κινούμενο μήνυμα ελπίδας και ενότητας.

Η «Ορχήστρα του Φωτός» είναι μια ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε από το St. Patrick’s Festival, το Tourism Ireland και το Δημαρχείο του Δουβλίνου. Η ταινία ειχε γυριστεί στο Δουβλίνο στις αρχές Μαρτίου. Η Intel και η Actavo Events συνεργάστηκαν για την ταινία, η οποία αντιπροσωπεύει το πρώτο Drone Light Show της Ιρλανδίας στην Ιρλανδία. Το St. Patrick’s Day drone show περιλαμβάνει 500 drones της Intel, σχηματίζοντας μια σειρά από κινούμενα σχέδια. Είναι ένα όμορφο κομμάτι της κινηματογραφικής τέχνης: και αποδεικνύει τις δυνατότητες χειρισμού σμήνων drone με απίστευτα ακριβή και περίπλοκα σχέδια.

«Αν και οι δημόσιες εκδηλώσεις της Ημέρας του Αγίου Πατρικίου στην Ιρλανδία και σε όλο τον κόσμο δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος, η Ορχήστρα του Φωτός προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μια εκπληκτική εκδήλωση παγκόσμιας κλάσης από την άνεση και την ασφάλεια των κουζινών και των καθιστικών τους», αναφέρουν οι δημιουργοί.

«… Μια σειρά από κινούμενα σχέδια που σχεδιάστηκαν από το Φεστιβάλ του Αγίου Πατρικίου και τον Άιντεν Γκρενλέλ αφηγούνται μια ισχυρή ιστορία αγάπης, ελπίδας και πατρίδας, ενώ οι κελτικοί κόμβοι, τα μουσικά όργανα και ο ιρλανδικός χορός αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια εμβέλεια και αγάπη του ιρλανδικού πολιτισμού, που γιορτάζονται από εκατομμύρια κάθε χρόνο στις 17 Μαρτίου.

«Η ταινία μικρού μήκους δημιουργήθηκε από τον ShinAwiL και από την Ιρλανδή συνθέτρια Eimear Noone και τον σύζυγό της Craig Stuart Garfinkle. Μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του RTÉ, το ντουέτο συνεργάστηκε με το ιρλανδικό συγκρότημα Picture This το οποίο διαθέτει ένα ορχηστρικό remix του τελευταίου single του συγκροτήματος «Things Are Different».

‘Άραγε δεν θα ήταν ωραίο να βλέπαμε κάτι αντίστοιχο στους ουρανούς μας για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 στη χώρα μας;