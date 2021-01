Στη Λετονία πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση αγαθών με drone

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στη μεταφορά ιατρικου υλικού με drone που είχε πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο. Πρίν λίγες μέρες, ακόμη μια χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης γνωστή και για την ψηφιακή και τεχνολογική της εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, πραγματοποίησε την πρώτη παράδοση αγαθών με drone, η Λετονία με τον χειρισμό του να γίνεται από υπολογιστή μέσω κινητής τηλεφωνίας και χωρίς οπτική επαφή χειριστή με drone.

Ένα δέμα “στάλθηκε” επιτυχώς στον προορισμό του μετά απο συνεργασία των LMT (εταιρία κινητής τηλεφωνίας στη Λετονία), SPH Engineering (εταιρία κατασκευής drone) και της εταρίας μεταφορών DPD Latvija. Σκοπός αυτής της πτήσης ήταν να μεταφέρουν δώρα στους κατοίκους σε διάφορα κέντρα κοινωνικής μέριμνας στη Λετονία. Οι ηλικιωμένοι έλαβαν tablet από το LMT γεμάτο με χρήσιμες εφαρμογές για να επιτρέψουν στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν με τους συγγενείς τους, να παρακολουθούν τις ειδήσεις και να μαθαίνουν νέες δεξιότητες στο διαδίκτυο.

Η πτήση του drone με τη χρήση Beyond the Visual Line of Sight (BVLOS) πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου βασιζόμενο πάνω στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και επίσης το drone χρησιμοποίησε μια πρωτότυπη συσκευή που δημιούργησε η LMT, καθώς έγινε και χρήση του λογισμικού αποστολής και προγραμματισμού διαδρομών UgCS από την SPH Engineering.

Η πρωτότυπη συσκευή απομακρυσμένης ταυτότητας της LMT είναι μια συσκευή που είναι τοποθετημένη στο drone και βελτιώνει τις δυνατότητες για απομακρυσμένη πτήση. Η κάρτα SIM της συσκευής παρέχει δύο λειτουργίες – απομακρυσμένη αναγνώριση και παρακολούθηση τοποθεσίας του UAV σύμφωνα με το σήμα GPS. Σε συνδυασμό, προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια και διαφάνεια, καθιστώντας δυνατή τις πτήσεις BVLOS.

Ο συνδυασμός της συσκευής απομακρυσμένης ταυτότητας LMT μαζι με τη ταυτόχρονη χρήση του σχεδιασμού διαδρομών UgCS καθιστά την απομακρυσμένη πτήση με drone πιο ασφαλείς και λειτουργική. Ακόμη,επειδή τα δεδομένα του drone και της διαδρομής πτήσης είναι διαθέσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους, ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή απομακρυσμένων πτήσεων UAV στον εναέριο χώρο, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα ο πιλότος του drone στο κέντρο διοίκησης, παρατηρητές ασφαλείας πτήσης και οποιοσδήποτε άλλος έχει την ανάγκη να παρακολουθεί ή να συντονίζει τις πτήσεις BVLOS μπορεί και έχει πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα μέσω ενός πρωτοτύπου ιστότοπου, διαθέσιμο μέσα από υπολογιστές ή από έξυπνες συσκευές.

Ο ταχύτατος παγκόσμιος ψηφιακός μετασχηματισμός σηματοδοτεί την ανάγκη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέποντας την πλήρη χρήση της τεχνολογίας drone και των κινητών δικτύων. Η πλειονότητα των εμπορικών πτήσεων UAV στο μέλλον θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω BVLOS. Προς το παρόν, τέτοιες πτήσεις με drones – αεροσκάφη δεν είναι διαδεδομένες λόγω των νομικών κανονισμών που επιτρέπουν πτήσεις με αεροσκάφη μονο με άμεση οπτική όραση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια αυτών των πτήσεων. Ωστόσο, σε περιπτώσεις έρευνας και δοκιμών, μπορεί να χορηγηθεί άδεια για πτήση αεροσκαφών/drone BVLOS.

Ο Jānis Grants, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της DPD Latvija, τονίζει επίσης τη σημασία της προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο. Σημειώνει ότι η DPD ήταν πάντα πρόθυμη να ακολουθήσει τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις και να διερευνήσει πιο βιώσιμες λύσεις παράδοσης. Δίπλα στα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούνται ήδη, η παράδοση πακέτων με drones είναι μια άλλη βιώσιμη λύση, επιταχύνοντας επίσης τον χρόνο παράδοσης.

Πηγή