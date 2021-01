Surface Laptop Go: Το προσιτό της Microsoft για φοιτητές και μαθητές

Η Microsoft μας εξέπληξε θετικά με την ανακοίνωση του Surface Laptop Go, μίας προσιτής πρότασης στην κατηγορία της σειράς Surface Laptop. Όπως ακριβώς και με το Surface Go, το Surface Laptop Go είναι μία πιο οικονομική, πιο μικρή και πιο φορητή πρόταση στη σειρά Surface Laptop, η οποία κοιτάει περισσότερο προς τους φοιτητές, τους μαθητές αλλά και για όσους θέλουν να κάνουν ελαφριές εργασίες “στο πόδι”.

Σχεδιασμός

Ως μέλος της οικογένειας Surface, το Surface Laptop Go έρχεται με έμφαση στη σχεδίαση και την ποιότητα κατασκευής. Το πάνω μέρος του laptop, όπου βλέπουμε την οθόνη, είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, όπως μας έχει συνηθίσει η Microsoft στα tablet αλλά και τα laptop της. Το κάτω μέρος, όπου βλέπουμε το πληκτρολόγιο και το trackpad, είναι σχεδιασμένο από polycarbonate πλαστικό.

Αν σας ενοχλεί το πλαστικό, σίγουρα είναι κάτι που δε θα το προσέξετε, καθώς είναι αρκετά καλής ποιότητας, καμία σχέση με τα οικονομικά laptop που βλέπουμε από άλλες εταιρείες. Από το πρώτο άνοιγμα θα καταλάβετε ότι πρόκειται για μία στιβαρή κατασκευή, που δε θα φοβάστε τα πολλά άνοιξε – κλείσε. Επιπλέον, χάρη στη χρήση πλαστικού το Surface Laptop Go είναι πανάλαφρο, με βάρος μόλις 1,1 κιλό.

Οθόνη και κάμερα

Με το πρώτο άνοιγμα του Surface Laptop Go θα παρατηρήσετε τα αρκετά μικρά bezels, κυρίως αν έχετε προέλθει από άλλη συσκευή στης σειράς Surface. Μπορεί να μην είναι τα μικρότερα της αγοράς, όμως σίγουρα είναι τα μικρότερα που έχουμε δει στη σειρά Surface Laptop. Αυτό όμως έρχεται με κάποια αρνητικά. Το πρώτο είναι η webcam, η οποία είναι ανάλυσης 720p και, αν και θα ανταποκριθεί στις βιντεοσυνομιλίες σας, σίγουρα δεν είναι η ποιότητα που μας έχει συνηθίσει η Microsoft. Επιπλέον, δεν υπάρχει χώρος για αισθητήρα αναγνώρισης προσώπου μέσω του Windows Hello.

Το δεύτερο αρνητικό είναι η ίδια η οθόνη. Η PixelSense οθόνη των 12,4 ιντσών του Surface Laptop Go έρχεται με αναλογία 3:2, ιδανική δηλαδή για εργασίες. Αν και προσφέρει πολύ καλή φωτεινότητα και μπορείτε να τη χρησιμοποιείται άνετα έξω, η ανάλυσή της ανέρχεται σε 1536×1024, ακόμα χαμηλότερη ανάλυση δηλαδή από το πρώτης γενιάς Surface Go. Με μόλις 148ppi, αν είστε αρκετά κοντά θα δείτε σίγουρα κάποια pixels, όχι βέβαια στο βαθμό που το κάνει unusable.

Όμως, αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι η πιστότητα των χρωμάτων. Παρά τη χαμηλή ανάλυση, τα χρώματα ήταν ζωντανά και πιστά, χάρη στην 99% κάλυψη της χρωματικής γκάμας sRGB και 74% της χρωματικής γκάμας Adobe RGB. Επιπλέον, η οθόνη αφής ανταποκρίνεται γρήγορα στις λειτουργίες, με το multi-touch να μην έχει κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσει τα δάχτυλά μας. Μία μεγάλη έλλειψη όμως είναι η μη υποστήριξη Surface Pen, κάτι που σίγουρα δε θα αρέσει στους πρώην κατόχους συσκευών Surface.

Επιδόσεις και λειτουργικό

Το μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας έρχεται με Intel επεξεργαστή i5-1035G1 δέκατης γενιάς, συνοδευόμενο από 16GB LPDDR4x μνήμης RAM και 256GB γρήγορου SSD δίσκου. Στις δοκιμές μας το Surface Laptop Go μπόρεσε να ανταποκριθεί σε όλες τις λειτουργίες, με πολλαπλές καρτέλες στον browser, παράλληλο editing των κειμένων και άλλες εργασίες παρασκηνίου. Με λίγα λόγια, για τις καθημερινές σας εργασίες θα σας παρέχει σίγουρα τη δύναμη που χρειάζεστε, χωρίς να ζορίζεται.

Επιπλέον, δεν πρόκειται να έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα με streaming ταινιών ή βίντεο. Εκεί που σίγουρα δε θα ανταποκριθεί το Surface Laptop Go είναι αν θέλετε να παίξετε παιχνίδια, καθώς η onboard GPU Intel UHD δεν πρόκειται να ανταποκριθεί στα νέα παιχνίδια. Αν βέβαια θέλετε κάτι πιο ελαφρύ, όπως Minecraft, θα μπορέσετε να παίξετε αρκετά ικανοποιητικά.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι πως το Surface Laptop Go έρχεται με το λειτουργικό σύστημα Windows 10 σε S mode. Αυτό σημαίνει πως από την πρώτη στιγμή που θα το τρέξετε θα μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση μόνο εφαρμογές μέσω του Microsoft Store, κάτι που ίσως ανταποκριθεί στις ανάγκες σας αν το laptop προορίζεται για μικρότερες ηλικίες. Ευτυχώς, η Microsoft παρέχει την επιλογή για απενεργοποίηση της λειτουργίας S, με δωρεάν αναβάθμιση σε Windows 10 Home, για να μπορείτε να τρέχετε όλες τις εφαρμογές x64.

Πληκτρολόγιο, θύρες, ήχος και μπαταρία

Εκεί που για ακόμη μία φορά η Microsoft δεν έκανε (σχεδόν) καμία έκπτωση είναι το πληκτρολόγιο. Πλήρες μέγεθος, με σωστό κενό μεταξύ των πλήκτρων και 1,3 χιλιοστά key travel, το Surface Laptop Go προσφέρει την κορυφαία εμπειρία πληκτρολόγησης που μας έχουν συνηθίσει (και κακομάθει) όλα τα προϊόντα της σειράς Surface. Όμως, υπάρχει μία έκπτωση, καθώς το πληκτρολόγιο δεν έχει οπίσθιο φωτισμό.

Λόγω της έλλειψης αισθητήρα για το Windows Hello βλέπουμε αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ενσωματωμένο στο power button της συσκευής, για ασφαλή είσοδο στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, το γυάλινο trackpad παραμένει από τα κορυφαία που έχουμε δει σε Windows laptop, με άμεση ανταπόκριση και ωραία αίσθηση, όμως σχετικά μικρότερο από τον ανταγωνισμό, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απαραίτητα κακό. Από το πληκτρολόγιο βγαίνει και ο ήχος, με τα ηχεία Omnisonic (με υποστήριξη Dolby Audio) να προσφέρουν καθαρό και δυνατό ήχο, παρά το μικρό μέγεθος του laptop.

Η μπαταρία είναι ένα άλλο ικανοποιητικό σημείο, με τη Microsoft να υποστηρίζει ότι μπορεί να φτάσει έως και 13 ώρες συνεχής χρήσης. Στις δοκιμές μας είδαμε κάτι παραπάνω από 11 ώρες, οπότε σίγουρα κάποιος που θα κάνει λιγότερες διεργασίες θα μπορέσει να φτάσει πιο κοντά στις ώρες που αναφέρει η εταιρεία.

Η φόρτιση γίνεται είτε με τον proprietary φορτιστή 39 Watt που παρέχεται στη συσκευή (Surface Connector), είτε μέσω της θύρας USB-C. Πέραν των δύο παραπάνω ports, δυστυχώς βρίσκουμε μόλις 1 θύρα USB-A, αλλά και μία θύρα ακουστικών 3,5 χιλιοστών. Βέβαια, έτσι έχουν την επιλογή οι χρήστες να διαλέξουν μεταξύ των δύο προτύπων USB για τοποθέτηση του αντίστοιχου dongle, αν θέλουν περισσότερες συσκευές.

Για ποιους είναι λοιπόν το Surface Laptop Go;

Το Surface Laptop Go είναι για αυτούς που θέλουν ένα ελαφρύ, γρήγορο και ποιοτικό laptop για να κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες. Η άνεση στην πληκτρολόγηση μέσω του κορυφαίου keyboard που προσφέρει σε συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή του δείχνουν πως θα πρέπει να είναι ποιοτικά τα laptop στην οικονομική κατηγορία. Επιπλέον, ο i5 δέκατης γενιάς σίγουρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, αρκεί να ξέρετε τι εργασίες θέλετε να κάνετε.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκδοση που έχουμε διαθέτει SSD δίσκο, όπως όλες οι εκδόσεις των 128GB και 256GB. Αν επιλέξετε την οικονομικότερη έκδοση των 64GB θα έχετε χαμηλότερες ταχύτητες εγγραφής και ανάγνωσης, καθώς ο δίσκος είναι eMMC. Επιπλέον, θα έχετε 4GB μνήμης RAM, οπότε η εμπειρία σας μπορεί να διαφέρει αρκετά.

Διαθεσιμότητα, τιμή

Τα Microsoft Surface κυκλοφορούν επίσημα στην Ελλάδα και θα τα βρείτε στα καταστήματα Πλαίσιο, Κωτσόβολος, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Public και Media Markt. Σε επόμενο χρόνο τα προϊόντα Surface θα γίνουν διαθέσιμα και σε άλλες αλυσίδες ηλεκτρονικών. Η τιμή του μοντέλους Laptop Go ξεκινάει από τα 689 ευρώ.