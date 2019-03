V by Vodafone: Συσκευές IoT που σου λύνουν τα χέρια

Η Vodafone Ελλάδας παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων V by Vodafone, η οποία αξιοποιεί το Internet of Things (ΙοΤ) για να προσφέρει περισσότερη προστασία, σιγουριά και ασφάλεια για όλη την οικογένεια, τα κατοικίδια, το αυτοκίνητο, καθώς και για πολύτιμα αντικείμενα, μέσα από τις εξελιγμένες IoT υπηρεσίες V-Kids Watch, V-SOS Band, V-Auto, V-Multi Tracker και V-Pet Tracker by Vodafone.



Η σειρά V by Vodafone επιτρέπει στους καταναλωτές να συνδέουν συμβατές συσκευές απλά και γρήγορα με την παγκόσμια IoT πλατφόρμα της Vodafone, χρησιμοποιώντας τη νέα V-Sim , ώστε να τις διαχειρίζονται από τα κινητά τους τηλέφωνα, μέσα από την εφαρμογή V by Vodafone.

V-Kids Watch by Vodafone

Το V-Kids Watch είναι ένα smartwatch για παιδιά, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κινητό δίκτυο της Vodafone κι επιτρέπει στους γονείς να διατηρούν επικοινωνία με το παιδί τους, όταν αυτό βρίσκεται εκτός του σπιτιού, αλλά και να εντοπίζουν τη γεωγραφική του θέση, μέσω κινητής εφαρμογής. Το V-Kids Watch επιτρέπει στους γονείς να ορίσουν ασφαλείς ζώνες για το παιδί – όπως για παράδειγμα το σπίτι ή το σχολείο – και να λαμβάνουν ειδοποίηση στο smartphone σε περίπτωση που εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη περιοχή. Το V-Kids Watch διαθέτει μηχανισμό που αποστέλλει SOS στις προκαθορισμένες επαφές, εάν το παιδί πατήσει το κουμπί για πέντε δευτερόλεπτα και μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με φωνητικά μηνύματα.

Γεωεντοπισμός: Το V-Kids Watch by Vodafone συνδέεται στο δίκτυο της Vodafone, επιτρέποντας στους γονείς να δουν τη γεωγραφική θέση του παιδιού τους στο smartphone, μέσω κινητής εφαρμογής

Ασφαλείς γεωγραφικές ζώνες: Οι γονείς μπορούν να ορίσουν ασφαλείς περιοχές για το παιδί – όπως το σπίτι ή το σχολείο – και να λάβουν ειδοποίηση στο smartphone σε περίπτωση που τις εγκαταλείψει

SOS alert: Εάν το παιδί πατήσει παρατεταμένα για πέντε δευτερόλεπτα ένα κουμπί στο smartwatch, αποστέλλεται μήνυμα SOS στις προκαθορισμένες επαφές του

Messaging: To παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με έως και πέντε προκαθορισμένες επαφές στέλνοντας φωνητικά μηνύματα και emoji.

Υπενθύμιση: Υπάρχει δυνατότητα ορισμού υπενθυμίσεων, όπως για παράδειγμα για να επιστρέψει το παιδί στο σπίτι από το παιχνίδι

Περιεχόμενο: Μέσω του smartwatch tο παιδί μπορεί να παίζει προεγκατεστημένα παιχνίδια και να χρησιμοποιεί ηλεκτρονική αριθμομηχανή χάρη στη χρήση του επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8909W.

Σχολικό ωράριο: Οι γονείς μπορούν να απενεργοποιούν τα τηλέφωνα και τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος όταν το παιδί βρίσκεται στο σχολείο

Διάρκεια μπαταρίας: Η μπαταρία 450 mAh μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις ημέρες ανάλογα με την χρήση

Σχεδιασμός: Το διαστάσεων 4,4 x 2 εκατοστών V-Kids Watch by Vodafone ταιριάζει σε καρπό με περιφέρεια 13,5 έως και 19,5 εκατοστών.

V-SOS Band by Vodafone

Το V-SOS Band είναι ένα ηλεκτρονικό βραχιόλι που επιτρέπει σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, να συνεχίσουν να ζουν ανεξάρτητα, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να καλούν σε βοήθεια, όταν βρίσκονται σε κάποια έκτακτη κατάσταση. Πατώντας το πλήκτρο SOS του ηλεκτρονικού βραχολιού, αποστέλλεται ειδοποίηση σε έως και τέσσερις προκαθορισμένες επαφές, όπως για παράδειγμα, τα μέλη της οικογένειας. Επίσης, η συσκευή διαθέτει λειτουργία εντοπισμού πτώσης, με τη βοήθεια της οποίας, τα μέλη της οικογένειας θα λάβουν ειδοποίηση με την τοποθεσία ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν.





SOS alert: Πατώντας το πλαϊνό κουμπί του V-SOS Band για 3 δευτερόλεπτα, αποστέλλεται συναγερμός σε όλες τις προκαθορισμένες επαφές. Ο χρήστης θα δει τη σήμανση του βραχολιού να αλλάζει χρώμα από κίτρινο σε κόκκινο, και σε πράσινο μόλις μία από τις προκαθορισμένες επαφές του κατευθυνθεί προς τον ίδιο για βοήθεια. Ο χρήστης του V-SOS Band μπορεί να πατήσει εκ νέου το κουμπί για να ακυρώσει τον συναγερμό οποιαδήποτε στιγμή.

Συντονισμός για τη φροντίδα: Οι προκαθορισμένες επαφές μπορούν να καλέσουν ή να στείλουν μήνυμα μέσα από την εφαρμογή V-SOS Band ώστε να αποφασίσουν ποιος από όλους θα μεταβεί σε ένα έκτακτο περιστατικό και να ενημερώσουν για την επίλυσή του.

Εντοπισμός πτώσης: Το βραχιόλι είναι εξοπλισμένο με ειδικό αλγόριθμο και επιταχυνσιόμετρο που αμέσως ειδοποιεί τις επαφές του χρήστη σε περίπτωση που εντοπίσει ότι ο κάτοχός του έχει πέσει.

Γεωεντοπισμός: Μπορεί να εντοπίσει τη γεωγραφική θέση ενός έκτακτου περιστατικού, μέσω GPS και κινητών δικτύων.

Υδατοστεγές: Το V-SOS Band είναι σχεδιασμένο για να φοριέται συνέχεια τόσο στο ντουζ όσο και στο μπάνιο και είναι αδιάβροχο, διαθέτοντας πιστοποίηση IP67

Συναγερμός αδράνειας: Εάν το βραχιόλι εντοπίσει μία περίοδο αδράνειας, όπως για παράδειγμα εάν ο χρήστης το βγάλει και δεν το ξαναφορέσει, αποστέλλει συναγερμό στις προκαθορισμένες επαφές

Ειδοποίηση για τη μπαταρία: Η μπαταρία των 200 mAh θα διαρκέσει για έως και έναν μήνα. Ο χρήστης μπορεί να δει το επίπεδο της μπαταρίας χτυπώντας δύο φορές την οθόνη του βραχιολιού. Εάν η μπαταρία έχει λιγότερο από 20% ισχύ, ειδοποιούνται όλες οι προκαθορισμένες επαφές.

Σχεδιασμός: Το V-SOS Band έχει οθόνη 2,4 x 3,8 εκατοστά και ταιριάζει σε καρπό με περιφέρεια 14 έως 17 εκατοστών. Σχεδιάστηκε από το βραβευμένο Design Studio and R&D εργαστήριο της Vodafone που βρίσκεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

V-Auto by Vodafone

Η IoT υπηρεσία V-Auto αποτελείται από μία IoT συσκευή, κατασκευασμένη από την Vodafone Automotive και μία κινητή εφαρμογή, που ενισχύει την συνδεσιμότητα, αυξάνει την ασφάλεια του αυτοκινήτου και ενισχύει τη σιγουριά του ιδιοκτήτη του. Το V-Auto τοποθετείται στην OBD (On Board Diagnostics) θύρα του αυτοκινήτου και αποστέλλει αυτόματα SOS σε περίπτωση σύγκρουσης. Μέσω της κινητής εφαρμογής, παρέχει την επιλογή Εύρεσης Αυτοκινήτου με την οποία οι οδηγοί μπορούν να εντοπίσουν που βρίσκεται το αυτοκίνητό τους, να λάβουν οδηγίες για το πώς θα φτάσουν εκεί, να δουν πλήρες ιστορικό των διαδρομών και τον τρόπο που οδήγησαν το οποίο απεικονίζεται με το Driver Safety Score. Τέλος, χάρη στη λειτουργία Auto-SOS, σε περίπτωση ατυχήματος, εξειδικευμένοι εκπρόσωποί της Vodafone επικοινωνούν με τον χρήστη του V-Auto για να επιβεβαιώσουν ότι είναι καλά στην υγεία του.

Auto SOS: Υποστηρίζει τον χρήστη σε περίπτωση ατυχήματος, αποστέλλοντας ειδοποίηση στους εξειδικευμένους συμβούλους μας οι οποίοι θα σας καλέσουν ώστε να επιβεβαιώσουν ότι όλα είναι εντάξει η θα επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για αποστολή βοήθειας.

Εντοπισμός οχήματος: Οι οδηγοί μπορούν μέσα από την εφαρμογή V-Auto να εντοπίσουν που βρίσκεται το αυτοκίνητό τους χάρη στη χρήση GPS και να λάβουν οδηγίες για να το πώς να μεταβούν σε αυτό πεζή, με αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Η υπηρεσία λειτουργεί σε 32 χώρες.

Safety Score: Το V-Auto συλλέγει στατιστικά δεδομένα από κάθε διαδρομή, όπως η ταχύτητα, η επιτάχυνση και η πέδηση και τα καθιστά διαθέσιμα υπό τη μορφή ενός σκορ ασφαλείας που επικαιροποιείται έπειτα από κάθε διαδρομή και παρουσιάζεται στο app. Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία που είναι ιδανική για νέους ή άπειρους οδηγούς καθώς τους βοηθά να βελτιώσουν την οδική τους αντίληψη.

Διαδρομές: Οι οδηγοί μπορούν επίσης να ανατρέξουν σε προηγούμενες διαδρομές μέσω της εφαρμογής.

Εξοπλισμός: Η συσκευή, η οποία κατασκευάζεται από την Vodafone Automotive, τοποθετείται στην OBD (On Board Diagnostics) θύρα του αυτοκινήτου, παρέχει, μέσω κινητής εφαρμογής, μία σειρά από πληροφορίες στους οδηγούς και είναι συμβατή με την πλειονότητα των αυτοκινήτων που έχουν κατασκευαστεί στην Ευρώπη από το 2003. Έχει διαστάσεις 50 x 50 x 30 χιλιοστών.

V-MultiΤracker by Vodafone

Η IoT υπηρεσία V-MultiΤracker by Vodafone αποτελείται από μία IoT συσκευή – την μικρότερη σε μέγεθος της σειράς V by Vodafone – και μία κινητή εφαρμογή και επιτρέπει στον χρήστη της να εντοπίσει εύκολα και ξέγνοιαστα οποιαδήποτε αντικείμενο θεωρεί πολύτιμο. Συγκεκριμένα, ο χρήστης εγκαθιστά στο αντικείμενο της αρεσκείας του, όπως για παράδειγμα πορτοφόλι, τσάντα, ποδήλατο ή σκούτερ, τον αισθητήρα του V-Multi Τracker και μέσω του app, μπορεί λαμβάνει ειδοποιήσεις κίνησης – σε περίπτωση που κάποιος το μετακινήσει – ή εγγύτητας, εάν φύγει χωρίς αυτό. Επίσης, το V-Multi Τracker επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει ασφαλείς γεωγραφικές ζώνες, διαθέτει πλήκτρο SOS και έχει διάρκεια μπαταρίας 2 με 3 ημέρες.

Εντοπισμός μέσω GPS: Το V-Multi Tracker συνδέεται μέσω GPS και του δικτύου της Vodafone κι επιτρέπει στον χρήστη της να βλέπει, μέσω της εφαρμογής Trackisafe, που βρίσκονται τα αντικείμενα που έχει επιλέξει να εντοπίζονται. Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή Trackisafe, μπορεί να ορίσει τον ρυθμό ανανέωσης της τοποθεσίας.

Ειδοποίηση εγγύτητας: Το V-MultiTracker by Vodafone ενσωματώνει την τεχνολογία Bluetooth, μέσω της οποίας ενημερώνεται άμεσα ο χρήστης της υπηρεσίας σε περίπτωση που το αντικείμενο το οποίο έχει επιλέξει να ανιχνεύεται, απομακρυνθεί από την εμβέλεια του smartphone του.

Ασφαλείς ζώνες: Μέσω της εφαρμογής Trackisafe, ο χρήστης του V-MultiTracker μπορεί να ορίσει ασφαλείς ζώνες ώστε να γνωρίζει πότε τα αντικείμενα που έχει επιλέξει να ανιχνεύονται, εισέλθουν ή εξέλθουν από την προκαθορισμένη ζώνη.

Ειδοποιήσεις κίνησης και ταχύτητας: Αξιοποιώντας τους αισθητήρες που ενσωματώνει, τo V-Multitracker δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης εάν κινηθεί ή αν ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο ταχύτητας, μέσω της εφαρμογής Trackisafe.

Ειδοποιήσεις SOS: Το V-Multitracker ενσωματώνει πλήκτρο SOS. Αν σε μια έκτακτη ανάγκη κάποιος χρειαστεί βοήθεια, μπορεί να πατήσει το κουμπί και μια ειδοποίηση θα σταλεί στην εφαρμογή Trackisafe.

Εξοπλισμός: Η συσκευή, η οποία κατασκευάζεται από την Trackimo, ενσωματώνει την V-Sim by Vodafone και είναι ανθεκτική στο νερό με βαθμό IP65. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται μια επιπλέον θήκη και ένα κλιπ ώστε να εφαρμόζεται πιο εύκολα στα αντικείμενα τα οποία ο χρήστης του V-Multitracker επιθυμεί να εντοπίζει.

V-Pet by Vodafone

H υπηρεσία V-Pet προσφέρει ασφάλεια και προστασία στα κατοικίδια της οικογένειας, μέσω του IoT. Ειδικός αισθητήρας τοποθετείται στο λουρί του σκύλου ή της γάτας και προσφέρει, μέσω app, ζωντανή ενημέρωση για την κατάσταση του ζώου, καθώς και τη δυνατότητα εντοπισμού του σε περίπτωση απώλειας. Επίσης, το V-Pet καταγράφει την καθημερινή βόλτα του σκύλου, μεταδίδει live την δραστηριότητά του και το γεωγραφικό του στίγμα, επιτρέποντας παράλληλα τον ορισμό γεωγραφικών ασφαλών περιοχών, είναι ανθεκτικό στο νερό και διαθέτει μπαταρία με διάρκεια 2-3 ημέρες.

Εντοπισμός τοποθεσίας:Tο V-Pet Tracker by Vodafone ενσωματώνει GPS, Wi-Fi , Bluetooth και την V-Sim ώστε να συνδέεται στο δίκτυο της Vodafone, δίνοντάς την δυνατότητα στον χρήστη του να εντοπίζει το κατοικίδιό εντός και εκτός σπιτιού.

Ασφαλείς Ζώνες: Μέσω της εφαρμογής POD Trackers, είναι εφικτός ο ορισμός ασφαλών ωνών ώστε ο χρήστης του V-Pet Tracker να γνωρίζει εάν το κατοικίδιό του εξέλθει από το σπίτι ή βρεθεί κάπου που δεν πρέπει.

Καταγραφή Δραστηριότητας: Μέσω της εφαρμογής POD Trackers, ο χρήστης μπορεί να δει πόσο έχει περπατήσει, πόσο έχει παίξει και ξεκουραστεί το κατοικίδιό του με ιστορικό κάθε ημέρα.

Εξοπλισμός: Η συσκευή POD 3, που κατασκευάζεται από την POD είναι ανθεκτική στο νερό (βύθιση σε νερό 1m για 30 λεπτά) και ζυγίζει 31 γραμμάρια καθιστώντας την κατάλληλη για κατοικίδια 4Kg και άνω. Μέσα στην συσκευασία περιλαμβάνεται η συσκευή POD3, 2 μπαταρίες και 2 ιμάντες για προσαρμογή στο κολλάρο του κατοικίδιου.

Σημείωση: H υπηρεσία υπόκειται σε επιπλέον φόρο κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές. Ο φόρος κινητής υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου του μηνιαίου λογαριασμού (προ ΦΠΑ: για μέχρι 50€ 12% / 50,01-100€ 15% / 100,01 -150€ 18% / 150,01€ και άνω 20%).

Δελτίο Τύπου