Wear OS: Το smartwatch σου υπενθυμίζει να πλένεις τακτικά τα χέρια σου

Στον πόλεμο κατά της πανδημίας φαίνεται να είναι όλες οι εταιρείες παγκοσμίως, με την Google να φέρνει πλέον τις ειδοποιήσεις για την προσωπική υγιεινή του καθενός στα ρολόγια μας.

Με το πιο πρόσφατο update της εφαρμογής Ρολόι του Wear OS, η εφαρμογή Ρολόι στέλνει ειδοποίηση στον χρήστη κάθε τρεις ώρες για να του υπενθυμίσει να πλένει τα χέρια του. Αν ο χρήστης διαλέξει να δει την ειδοποίηση, η εφαρμογή θα ξεκινήσει ένα χρονόμετρο 40 δευτερολέπτων, όσο δηλαδή θα χρειαστεί το σχολαστικό και σωστό πλύσιμο των χεριών του χρήστη.

Google Assistant can help you and your family put the handwashing best practices from @WHO to use. 🧼

Just say "#HeyGoogle, help me wash my hands," and Google Assistant will play a song for 40 seconds. pic.twitter.com/aZRLpas816

— Google (@Google) March 20, 2020