Οι κινηματογραφικές ταινίες που καθυστερούν λόγω κορονοϊού

Ο κορονοϊός εξαπλώνεται στον πλανήτη με γρήγορους ρυθμούς και αναγκάζει την κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας, να λάβει άμεσα και δραστικά μέτρα για να περιορίσει όσο περισσότερο γίνεται την εξάπλωση του ιού. Μετά την ακύρωση πολλών και μεγάλων εκθέσεων όπως η MWC 2020, E3, GDC και άλλες, ο κορονοϊός προκαλεί προβλήματα ακόμη στην κυκλοφορία προϊόντων όπως είναι το iPhone 12 και iPhone 9. Νέο χτύπημα του κορωναϊού, είναι η μεγάλη οθόνη.

Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα αναμενόταν να κυκλοφορήσουν πολλές και διαφορετικές ταινίες. Μερικές από αυτές είναι το Fast and Furious 9, το No Time To Die και A Quiet Place Part 2. Πολλές λοιπόν από αυτές τις ταινίες έλαβαν μία μικρή καθυστέρηση ενώ κάποιες άλλες ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και έναν ολόκληρο χρόνο.

Ταινίες που καθυστερούν λόγω του κορονοϊού

A Quiet Place Part 2 (Θα κυκλοφορούσε Μάρτιο, Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία κυκλοφορίας)

Mulan (Θα κυκλοφορούσε Μάρτιο, Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία κυκλοφορίας)

The New Mutants (Θα κυκλοφορούσε Απρίλιο, Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία κυκλοφορίας)

No Time To Die (Θα κυκλοφορούσε Απρίλιο, Θα κυκλοφορήσει Νοέμβριο)

Peter Rabbit 2 (Θα κυκλοφορούσε Απρίλιο, Θα κυκλοφορήσει Αύγουστο)

Antlers (Θα κυκλοφορούσε Απρίλιο, Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία κυκλοφορίας)

Fast 9 (Θα κυκλοφορούσε Μάϊο, Θα κυκλοφορήσει Απρίλιο του 2021)

The Lovebirds (Θα κυκλοφορούσε Μάρτιο, Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία κυκλοφορίας)

Blue Story (Θα κυκλοφορούσε Μάρτιο, Δεν υπάρχει νέα ημερομηνία κυκλοφορίας)

