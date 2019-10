Αποσύρουν την υποστήριξη στο Libra οι Visa και MasterCard

Το PayPal ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία που απέσυρε την υποστήριξη του Libra κρυπτονομίσματος του Facebook. Την πορεία του όμως πήραν και άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Visa, η MasterCard, η eBay, Stripe, Mercado Pago. Όλες αυτές οι εταιρείες που προαναφέρθηκαν βρίσκονταν ανάμεσα στην ανάπτυξη του κρυπτονομίσματος παρόλα αυτά λόγω των αντιδράσεων των χωρών το εγχείρημα του Facebook δείχνει να καταρρίπτεται.

Ένας εκπρόσωπος της Visa δήλωσε:

Εκτός από την Visa στο θέμα αναφέρθηκε και εκπρόσωπος του eBay:

Επίσης, θέση πήρε και η Stripe για την απόφαση αυτή:

Ο David Marcus άμεσα ευχαρίστησε την Visa και την MasterCard για την υποστήριξη του εγχειρήματος έως τώρα.

I would caution against reading the fate of Libra into this update. Of course, it’s not great news in the short term, but in a way it’s liberating. Stay tuned for more very soon. Change of this magnitude is hard. You know you’re on to something when so much pressure builds up.

— David Marcus (@davidmarcus) October 11, 2019