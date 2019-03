Το Facebook κατέβασε 1,5 εκ. videos από την τρομοκρατική επίθεση της Ν.Ζηλανδίας

Το Facebook, ανακοίνωσε πως αφαίρεσε 1.5 εκ. βίντεο παγκοσμίως, μόλις το πρώτο 24ωρο από την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Ζηλανδία.

Τα ξημερώματα, οι υπεύθυνοι του Facebook, ανακοίνωσαν στο Twitter, πως αφαιρέθηκαν 1.5 εκ βίντεο, τα οποία έδειχναν τις λεπτομέρειες της τρομοκρατικής επίθεσης στην Νέα Ζηλανδία. Από αυτόν τον αριθμό, τα 1.2 εκ. βίντεο, μπλοκαρίστηκαν την ώρα που γινόταν το upload.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload…

